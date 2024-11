Co za emocje w hicie kolejki! Legia lepsza od Cracovii, ale do końca drżała o wynik! [WIDEO]

Urban, który doskonale czuje śląski klimat, spotkanie z Piastem nazywa „małymi derbami” - w odróżnieniu od kultowych potyczek zabrzan z chorzowskim Ruchem. Nie odbiera im jednak prawa do emocji. - To te mniejsze derby, ale jednak derby. Oczywiście każdy chce je wygrać. Nie spodziewam się ostrej gry, za to dużej liczby sytuacji podbramkowych - i owszem. Mam nadzieję, że się nie mylę, bo takie spotkania lubię - stwierdził Urban.

Do wielkiej piłki obecny szkoleniowiec Górnika ponad cztery dekady temu wchodził z Jaworzna, skąd pochodzi. Do dziś – jak się okazuje - to ważne dla niego miejsce. Dokonuje nawet – w żartach oczywiście – wartościowania piłkarzy w kontekście ich „pochodzenia”. - Piast potrafi zaprezentować kombinacyjny futbol, bo ma dwóch dobrych środkowych pomocników: Michała Chrapka i Grzegorza Tomasiewicza, którzy są... z Jaworzna – uśmiecha się Jan Urban. Ten pierwszy – jak szkoleniowiec Górnika – jest wychowankiem tamtejszej Victorii; ten drugi pierwsze kroki stawiał w barwach Szczakowianki.

Derby – nawet te „małe”, jak mawia Urban – rządzą się własnymi prawami. Doskonale obrazuje to bilans zabrzańsko-gliwickich bojów z ostatnich lat. Na własnym stadionie Górnik czeka na zwycięstwo już siedem (chudych) lat: po raz ostatni pokonał sąsiada zza miedzy jesienią 2017 roku, a zwycięskiego gola zdobył Igor Angulo, którego podobizna od półtora roku wisi pod dachem Areny Zabrze w klubowej „Galerii Sław”.

Mecz Górnik – Piast Gliwice w ramach 16. kolejki ekstraklasy rozpocznie się na Arenie Zabrze w niedzielę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.

