Biliński w końcu przebił się do Formuły 3!

Roman Biliński w sezonie 2024 rywalizował we FROC, a także FRECA. W tych pierwszych rozgrywkach rozgrywanych w Nowej Zelandii, został 3. Polakiem w historii, który został mistrzem serii single-seaterowej. Z kolei w zawodach odbywających się w Europie był czołową postacią. Niestety jego sezon przerwał poważny wypadek, którego skutkiem było opuszczenie kilku rund. Do tego momentu Roman walczył o podium klasyfikacji kierowców. Po powrocie na tor ponownie pokazywał swoje gigantyczne umiejętności. Biliński wziął także udział w posezonowych testach FIA Formuły 3 wraz z ekipą Rodin Motorsport. 20-latek w ich trakcie spisał się solidnie, co poskutkowało podpisaniem kontraktu.

- To dla mnie ogromna szansa! Od kilku lat celowaliśmy w starty w FIA Formule 3, ale w końcu się udało. Bardzo ważne jest to, aby od razu wpaść w odpowiedni rytm. Na pewno będzie to ciekawy rok, ponieważ FIA Formuła 3 przejdzie rewolucję pod kątem bolidów. Stara Dallara F3 2019 zostanie zastąpiona nową konstrukcją. Będzie jej wedle szacunków bliżej do Formuły 2. W kalendarzu jest kilka wiele ciekawych torów w tym Monako. Mam w Monte Carlo pewne niedokończone sprawy z torem, więc z niecierpliwością czekam na to, aby tam powrócić. Ponadto mamy 2 wyjazdy poza Europę do Bahrajnu i Australii. Poza tym są obiekty, które znam z F4, GB3 Championship i FRECA. Mój zespół dał wiele szans młodym kierowcom. To prawdziwa kuźnia talentów. Dziękuję zespołowi Rodin za zaufanie, a kibicom za wsparcie – powiedział Roman po ogłoszeniu kontraktu.

FIA Formuła 3 to zawody, w których udział bierze 30 kierowców. Każdy zespół wystawia po 3 bolidy. Weekend wyścigowy składa się z treningu (trwającego 45 minut), 30-minutowych kwalifikacji, a także dwóch wyścigów. W pierwszym (tzw. Sprinterskim) odwraca się pierwszą 12-tkę z sesji kwalifikacyjnej, a do drugiego ustawienie na polach determinuje kolejność czasówki.

Kalendarz startów Formuły 3:

Australia, Melbourne - 14-16 marca

Bahrajn, Sakhir - 11-13 kwietnia

Emilia Romagna, Imola - 16-18 maja

Monako - 22-25 maja

Hiszpania, Barcelona - 30 maja-1 czerwca

Austria, Spielberg - 27-29 czerwca

Wielka Brytania, Silverstone - 4-6 lipca

Belgia, Spa-Francorchamps - 25-27 lipca

Węgry, Budapeszt - 1-3 sierpnia

Włochy, Monza - 5-7 września