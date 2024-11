Co za emocje w hicie kolejki! Legia lepsza od Cracovii, ale do końca drżała o wynik! [WIDEO]

W stolicy dramaturgia do końca

Stawką meczu były punkty i spokojniejsza zima, gdyż oba zespoły są blisko strefy spadkowej. Gospodarze mogli czuć się pewniej po ostatniej wygranej na wyjeździe z Pogonią, dzięki czemu odczarowali stadion w Szczecinie. Niestety, mecz zaczął się dla nich pechowo, bo w 30. min na murawie we własnym polu karnym poślizgnął się Jan Grzesik, a dośrodkowujący Robert Dadok trafił piłką w rękę Grzesika. Sędzia się nie wahał i podyktował karnego, którego na gola zamienił rodowity radomianin Piotr Wlazło, dlatego nie celebrował zdobycia gola. Mógł to robić Ilja Szkurin w 45. min. Po szybkim kontrataku Alvis Jaunzems podał piłkę w pole karnym, a Szkurin potwierdził snajperskie umiejętności i z bliska strzelił do siatki.

W 60. min niewysoki Vagner Dias świetne strzelił głową, ale bramkarz Stali Jakub Mędrzyk interweniował równie dobrze. Trener Radomiaka Bruno Baltazar wprowadzał kolejnych rezerwowych, ale nic to nie dawało aż do 74. minuty. Właśnie wtedy po składnej akcji gospodarzy, którą rozprowadzili Grzesik i Rafał Wolski, piłki dotknął jeszcze Leandro, a do własnej bramki skierował ją pechowo Robert Dadok. Niewidoczny, a jednocześnie dobrze pilnowany przez obrońców Stali był najlepszy strzelec Radomiaka, Leonardo Rocha. Portugalczyk dużo lepszy miał początek rundy gdy strzelał seryjnie gole, ale ostatnie tygodnie są dla niego nieudane. Dla odmiany odzyskał skuteczność najlepszy snajper Stali, Ilja Szkurin, który w ostatnich dwóch meczach zdobył trzy bramki. Jednak gospodarze mogli uratować remis i zdobyć punkt, ale nie wykorzystali doskonałej sytuacji w ostatniej akcji meczu. Raphael Rossi znalazł się sam przed bramkarzem Mędrzykiem, ale spudłował strzelając obok słupka.

Radomiak Radom - FKS Stal Mielec 1:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Piotr Wlazło (32-karny), 0:2 Ilja Szkurin (45), 1:2 Robert Dadok (74-samobójcza).

Żółta kartka - Radomiak Radom: Luizao, Leandro. FKS Stal Mielec: Marvin Senger.

Sędzia: Sebastian Krasny (Kraków). Widzów 6 555.

Radomiak Radom: Maciej Kikolski – Zie Ouattara, Raphael Rossi, Luizao, Jan Grzesik – Christos Donis, Bruno Jorado (46. Rafał Wolski) – Joao Peglow, Roberto Alves (72. Francisco Ramos), Vagner Dias (72. Leandro, 84. Guilherme Zimovski) – Leonardo Rocha.

FKS Stal Mielec: Jakub Mądrzyk – Piotr Wlazło, Bert Esselink, Marvin Senger – Alvis Jaunzems (85. Mateusz Matras), Maciej Domański (90. Fryderyk Gerbowski), Matthew Guillaumier, Krystian Getinger – Robert Dadok (85. Łukasz Wolsztyński), Ilja Szkurin (85. Dawid Tkacz), Serhij Krykun.(PAP)