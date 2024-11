i Autor: cyfrasport Leonardo Rocha w tym sezonie już 10 razy demonstrował w ekstraklasie taką radość ze zdobycia gola

W Radomiu też potrafią

To będzie nowy król strzelców polskiej ekstraklasy? Leonardo Rocha zdradził, co go napędza na murawie [ROZMOWA SE]

Leonardo Rocha zmierza po snajperską koronę w naszej elicie. Portugalski napastnik Radomiaka z brazylijskimi korzeniami ma na koncie dziesięć goli i dość wyraźnie wyprzedza goniących go konkurentów. W niedzielę w meczu z Piastem (12.15 – transmisja w Canal+ Sport 3 i Canal+ 360) będzie mieć okazję do powiększenia tego dorobku. Na razie zaś „Super Expressowi” opowiedział o dziecięcym życiu na walizkach, roli religii w jego życiu, swych relacjach z… Kylianem Mbappe i niecodziennym hobby.