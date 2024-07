Adam Kownacki nie patyczkował się po dyskwalifikacji swojego pogromcy. Brutalnie rozjechał Heleniusa, padły wulgaryzmy

Niepokojące słowa polskiego pięściarza. Mariusz Wach przyznał to wprost! Nadchodzi koniec?

Odliczanie do FAME 22

Diablo Włodarczyk okrutnie przejechał się po Arturze Szpilce. Brutalne słowa o pięściarzu. Tak go nazwał

Kownacki przegrał z Heleniusem przed czasem już w 4. rundzie. Polak zapewniał jednak, że to był tylko wypadek przy pracy i w rewanżu udowodni swoją wyższość. Na drugi pojedynek z Finem musiał czekać ponad półtora roku, ale... ponownie to "Nordycki koszmar" okazał się lepszy.

Po tych dwóch porażkach Kownacki nie podniósł się do dziś. Potem przegrał jeszcze z Ali Erenem Demirezenem, Joe Cusumano (rywal wpadł na dopingu i werdykt zmieniono na "no contest") oraz Kacprem Meyną. A Helenius po wygranych z Polakiem dostąpił zaszczytu walk z najlepszymi. Te jednak nie skończyły się dla niego dobrze - najpierw Fin został rozbity przez Deontaya Wildera, a w sierpniu zeszłego roku na kwaśne jabłko zbił go Anthony Joshua.

Kownacki o Heleniusie: Kur**, ten oszust powinien dostać dożywotni zakaz

W starciu z Joshuą Helenius był jednak na dopingu. W próbce pobranej dzień przed walką wykryto u niego klomifen - to antyestrogen stosowany w leczeniu raka piersi i niepłodności u kobiet, ale w sporcie może być stosowany w celu zwiększenia poziomu testosteronu u mężczyzn. W piątek poinformowano, że Fin został zdyskwalifikowany na dwa lata i do września 2025 roku w ringu go nie zobaczymy. Na reakcję Kownackiego nie trzeba było długo czekać. "Kur**, ten oszust powinien dostać dożywotni zakaz. Wszyscy ci oszuści powinni" - napisał Polak na platformie X.

Fuck this cheater should get a life time ban. All these cheaters should. https://t.co/RpEUfoGsxm— Adam Kownacki (@AKbabyface) July 19, 2024