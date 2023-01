Agnieszka Rylik mocno uderzyła w Tomasza Adamka. Ostro o jego wierze i polityce. Sprzedałby każdego?!

Agnieszka Rylik mocno uderzyła w Tomasza Adamka w jednym z wpisów na Facebooku. Nie oszczędziła ikony polskiego sportu, twierdząc, że „Góral” powinien „cofnąć się do średniowiecza” ze swoimi poglądami politycznymi. Bez ogródek wypowiedziała się także na temat jego podejścia do wiary.

Mike Tyson znowu oskarżony o gwałt! Ofiara żąda 5 mln odszkodowania

Rylik ostro o Tomku Adamku. „Powinien cofnąć się do średniowiecza”

- Za dudki sprzedałby każdego. Jeśli chodzi o politykę i wystąpienia publiczne powinien się cofnąć do średniowiecza. Czyścić towarzystwo gejowskie przez ogień i egzorcyzmy. Hasła wyborcze egzorcyzmy dla każdego. Bo dzieciaki z poprawczaka też dla niego opętał szatan – brzmi fragment komentarza Agnieszki Rylik na Facebooku.

Była pięściarka ostro wypowiedziała się także na temat jego podejścia do religii. - Dla niego najważniejsze chyba, że spowiedź go oczyszcza. To najlepsze jest dla niego w religii. Możesz pogrzeszyć i po spowiedzi czysta karta, możesz dalej z różańcem na klacie robić, co chcesz. Nie cierpię hipokryzji i zakłamania, wyciszonych spraw – dodała.

Kim jest Agnieszka Rylik?

Agnieszka Rylik to jedna z najbardziej utytułowanych polskich pięściarek. Stoczyła 18 zawodowych pojedynków – przegrała tylko raz z Tracy Byrd. Rylik była posiadaczką pasa WIBF i IBO. Ostatni pojedynek stoczyła w 2005 roku.