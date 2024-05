Ambitne plany Tomasza Adamka po walce z Bandurą na FAME 21! Nie zostawił złudzeń "Szybki Adamek jest bardzo niebezpieczny"

Obrzydliwe zachowanie wandali. Zniszczyli pomnik polskiej legendy, hańba to mało powiedziane

Po powrocie do walk po długiej przerwie, Tomasz Adamek najpierw wygrał z Mamedem Khalidovem na specjalnej gali KSW EPIC przez kontuzję ręki rywala, a teraz, znów w PreZero Arenie Gliwice zaliczy swój debiut w federacji FAME MMA. Patryk "Bandura" Bandurski, który jest najbliższym rywalem "Górala" jest bardzo pewny siebie przed tym starciem, jednak ze strony Adamka bije przede wszystkim spokój. - Ja mam 47 lat i osiągnąłem więcej, niż myślałem, bo zdobyłem dwa pasy. A teraz bawię się. O tak powiem - bawię się, trenuję, dobrze jem i śpię - wyznał z uśmiechem na ustach "Góral" w rozmowie z "Super Expressem" tuż przed walką na FAME 21.

Po walce Adamek - Bandura na FAME 21, legendarny pięściarz nie będzie miał zbyt dużo czas na odpoczynek i jak się okazuje, już po wakacjach ma zamiar wrócić do Polski, aby rozpocząć przygotowania do kolejnego starcia. - Najważniejsze - tak, jak powtarzam - jest zdrowie, a jak będzie wszystko dobrze to po wakacjach ląduje i jedziemy, bo jestem dalej szybki, a szybki Adamek jest bardzo niebezpieczny! - przestrzegał przy okazji Bandurę z uśmiechem na ustach. Zobaczcie całą rozmowę z Tomaszem Adamkiem w materiale wideo powyżej!