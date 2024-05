i Autor: Andrzej Lange/Super Express Andrzej Gołota

Mocne słowa!

Andrzej Gołota przyleciał do Polski! Ma bardzo gorący apel, te słowa mówią wszystko

11:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Andrzej Gołota przyleciał do Polski! Legenda polskiego boksu, która obecnie zamieszkuje terytorium Stanów Zjednoczonych, udała się do ojczyzny w celu wzięcia udziału w organizowaną przez Polski Związek Bokserski oraz Fundację Polski Boks Olimpijski galę, na której przyznane zostały stypendia dla obiecujących pięściarzy i pięściarek. Były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej ma bardzo gorący apel. Te słowa mówią wszystko!