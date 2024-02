Nie żyje polski olimpijczyk i medalista mistrzostw Europy. Jego odejście to ogromny cios, trudno się z tym pogodzić

Pilne wieści w sprawie zdrowia Mameda Khalidova! Gwiazdor KSW przekazał te informacje na ostatniej prostej przed walką z Adamkiem

Od kiedy ogłoszona została walka wieczoru gali XTB KSW EPIC, w której zmierzą się Mamed Khalidov i Tomasz Adamek, atmosfera wokół pojedynku stale rośnie, co doprowadza nawet do niemałych sprzeczek, jak chociażby ta na linii Łukasz "Juras" Jurkowski - Zbigniew Raubo. Na kilka tygodni przed starciem, Mamed Khalidov informował swoich fanów, że jego sprawność fizyczna pomimo 44 lat na karku wciąż jest na bardzo wysokim poziomie i jak się okazuje, podczas przygotowań do walki nie wystąpiły żadne komplikacje, które mogłyby położyć się cieniem na walce wieczoru XTB KSW EPIC Khalidov - Adamek.

Mamed Khalidov przekazał pilne wieści na kilka dni przed walką z Tomaszem Adamkiem. Chodzi o jego zdrowie

Gwiazdor organizacji KSW na kilka dni przed walką z "Góralem" zakończył już cykl sparingów i postanowił z tej okazji nagrać specjalną relację na Instagram Stories. Poinformował tam m.in., że podczas obozu nie doszło do żadnego uszkodzenia jego ciała i do starcia na XTB KSW EPIC przystąpi on w 100% zdrowy, dzięki czemu jego fani oraz osoby wyczekujące walki z Adamkiem mogły odetchnąć z ulgą.

Arcyważne wieści w sprawie Mameda Khalidova tuż przed walką z Tomaszem Adamkiem! Gwiazdor KSW zwrócił się do fanów z pilną informacją

- Słuchajcie! Skończyliśmy przygotowania, ostatnie sparingi zrobione, nie mamy kontuzji. Wszystko gra (...) Nic nas nie boli. Jest to właśnie ten piękny moment, gdzie już ostatni sparing i odpoczywamy do walki - 24 lutego, Gliwice, walka z legendą - wyznał w mediach społecznościowych Khalidov ujawniając tuż przed walką, że jest zdrów jak ryba. Gala XTB KSW EPIC dostępna będzie jedynie po wykupieniu dostępu PPV - można to zrobić klikając TUTAJ!