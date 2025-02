- Tak, spotykam się z tym. Pytają, co ja robię w takiej formie, jak wyglądam. Jak tym się z tym czuję? Po pierwsze, to ja nie mam uczuć. Uczucia są dla dziewczynek, małych i niegrzecznych. Ja jestem zimny drań. Przywykłem do tego pytania, że jak to może być, iż taka postać, iż olimpijczyk i aktor z Cinderella Man (Binkowski zagrał w filmie z Russellem Crowe – red.), mógł tu trafić. Moje dni wyglądają tu bardzo ciekawie. Słyszę mnóstwo przeróżnych, ciekawych opowieści od ludzi poturbowanych życiem. Mają do mnie szacunek – mówił Binkowski i dodawał.

- Jeśli jednak widzę, że większy robi krzywdę mniejszemu, to reaguję. Miałem już dwie bitki, po jednej został mi ślad na ręce. To był jeden strzał, ale pięść nie była zamknięta, nie chciałem gościowi złamać szczęki. Powiedziałem mu, żeby odszedł i nie posłuchał. Jeszcze do mnie darł mordę. To dostał strzał ostrzegawczy, a z drugiej strony dostałem podziękowania za interwencję – opowiada Binkowski.