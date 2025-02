Zobacz, ile trzeba zapłacić za obejrzenie gali FAME MMA. Gala już w sobotę [KOSZT PPV]

FAME 24: Underground. Ile kosztuje PPV?

Na gali FAME 24: Underground widzowie będą świadkami wyjątkowego wydarzenia, a aż siedmiu zawodników po raz pierwszy zaprezentuje się w federacji FAME. Co więcej, pięciu z nich zadebiutuje we freak-fightach, co czyni tę galę jedną z najbardziej przełomowych pod względem nowych twarzy. Tak imponującej liczby debiutantów nie oglądaliśmy ani na FAME 23, ani na FAME: The Freak, ani nawet na FAME 22.

W specjalnej arenie FAME 24 zadebiutują m.in. Artur „Orzeł Biały” Binkowski, Denis Labryga, Oskar Wierzejski czy Bartosz Szachta. Łącznie w FAME zadebiutuje aż siedmiu nowych zawodników. Ilu z nich odniesie zwycięstwo? Przekonamy się już 8 lutego w Studiu ATM w Warszawie.

Jednym z najgłośniejszych pojedynków gali jest starcie Denisa Labrygi z Michałem „Wampirem” Pasternakiem. Pierwszy z nich stawia pierwsze kroki w zawodowym MMA. Po wygranej w pierwszym starciu, rzuca się na głęboką wodę. Walka z Pasternakiem nie będzie łatwym zadaniem. Emocje wzbudza także starcie Denisa „Bad Boya” Załęckiego z byłym zawodnikiem UFC Piotrem „Niebieskim Samurajem” Hallmannem.

PPV na FAME 24: Underground. Ile trzeba wydać?

Gala FAME 24: Underground dostępna będzie jedynie w systemie PPV na FAMEMMA.tv. Podczas tego wydarzenia transmisja nie będzie dostępna w Canal+.

PPV na galę FAME 24 jest dostępne w dwóch pakietach – Premium i Basic. Wersja premium kosztuje 54,99 zł. Umożliwia obejrzenie gali w jakości 1080p i daje dostęp do VOD przez siedem dni. Pakiet basic kosztuje 49,99 zł i zapewnia transmisję w jakości 720p i dostęp do odtworzenia wydarzenia przez 48 godzin.

