Gala FAME 24 już przeszła do historii! Ale wieści, czegoś takiego dawno nie było

Gala FAME 24 już jest wyjątkowa

Na gali FAME 24: Underground widzowie będą świadkami wyjątkowego wydarzenia, a aż siedmiu zawodników po raz pierwszy zaprezentuje się w federacji FAME. Co więcej, pięciu z nich zadebiutuje we freak-fightach, co czyni tę galę jedną z najbardziej przełomowych pod względem nowych twarzy. Tak imponującej liczby debiutantów nie oglądaliśmy ani na FAME 23, ani na FAME: The Freak, ani nawet na FAME 22.

Walki zupełnie nowych zawodników we freak-fightach to wyjście naprzeciw oczekiwaniom widzów, którzy oczekują częstej świeżości. Wobec tego na gali FAME 24 zawalczą między innymi Denis Labryga i Bartosz Szachta, jednak ta dwójka jest już znana z występów w oktagonie. Pozostała piątka pierwszy raz pokaże się publiczności w nowej dla siebie odsłonie.

Były mistrz chce wrócić do KSW! Najpierw ma wygrać turniej FAME MMA. Odważna zapowiedź Wrzoska

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Dawid Załęcki Denis Załęcki Denis Labryga Następne pytanie

Oskar Wierzejski, Piotr „Niebieski Samuraj” Hallmann i Artur „Orzeł Biały” Binkowski zadebiutują na gali FAME 24, choć oczywiście każdy z nich w przeszłości miał sporą styczność ze sztukami walk. Wierzejski, jak i Binkowski, walczyli w ringach bokserskich, a przecież drugi z wymienionych doszedł aż do ćwierćfinału na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku. Hallmann za to toczył boje między innymi w UFC. Ostatni raz w 2015 roku, gdy podczas wydarzenia UFC Fight Night 77 przegrał z Alexem Oliveirą. Wcześniej „Niebieski Samuraj" pokonał między innymi świetnego Francisco Trinaldo.

Wierzejski zawalczy z wcześniej wymienionym Szachtą w MMA, za to Hallmann weźmie udział w wielkim turnieju. Pierwszym rywalem „Niebieskiego Samuraja" będzie Denis „Bad Boy” Załęcki. Binkowski za to stoczy pojedynek na zasadach boksu z Tomaszem Majewskim, który jest absolutnym debiutantem.

Rywal Artura Binkowskiego jest starszy od Mike'a Tysona! Tomasz Majewski publicznie ujawnił informacje o swoim wieku

Majewski to znany dziennikarz, który od lat zajmuje się sportami walki. Tym razem zawalczy z Binkowskim i jest to jeden z bardziej wyczekiwanych pojedynków przez fanów. Kolejnym z absolutnych debiutantów jest Krzysztof „Malicha” Maliszewski. Raper wydawał w swojej karierze utwory ze znanymi raperami jak Białas czy Bonus RPK, ale teraz będzie musiał podołać w arenie walk. Jego pierwszym rywalem w turnieju będzie zdecydowanie bardziej doświadczony Alberto Simao.

Galę FAME 24 można obejrzeć wyłącznie w systemie PPV na stronie famemma.tv. Emocji nie zabraknie, gdyż już sam turniej zapowiada się bardzo interesująco, a przecież federacja zapewniła dodatkowo cztery superfighty!

Binkowski wystrzelił jak z procy do Ciosa i wypłacił mu prawego sierpowego! Wpadł w furię za kulisami [WIDEO]