ujawnił informacje o wieku

Rywal Artura Binkowskiego jest starszy od Mike'a Tysona! Tomasz Majewski publicznie ujawnił informacje o swoim wieku

Walka Artura Binkowskiego z Tomaszem Majewskim to jedno z tych starć na gali FAME 24, na które wielu fanów specjalnie ostrzy sobie zęby. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to "Biniu" będzie górą w tym starciu, chociaż dziennikarzowi nikt nie odbiera szans na sprawienie niespodzianki. Podczas jednego z programów Binkowski porównał Majewskiego do Mike'a Tysona, odnosząc się do jego wzrostu. Okazuje się jednak, że łączy ich zdecydowanie więcej. Tomasz Majewski jest bowiem o rok starszy od "Żelaznego Mike'a" i dobija do 60.