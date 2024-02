Badania antydopingowe, wino, PPV i KSW, czyli Andrzej Wasilewski szczerze o walce Adamek - Khalidov

Przed KSW bardzo pracowity i ważny rok - w sumie kibice obejrzą aż 13 gal, w tym jedną poza Viaplay. Mowa rzecz jasna o XTB KSW Epic, gdzie w walce wieczoru Adamek zmierzy się z Khalidovem. Event w Gliwicach pokazany będzie w systemie PPV.

- KSW w sprzedaży PPV jest instytucją. Choć te najlepsze czasy już minęły, bo teraz KSW i w ogóle MMA zjadają freak fighty, to nie ma się co oszukiwać, że federacja KSW zrobiła wiele znakomitych gal z bardzo dużą sprzedawalnością PPV. W tej materii mają jednak największe doświadczenie w Polsce, jest to sztab zawodowców - powiedział nam Andrzej Wasilewski, który nie ma wątpliwości, kto będzie gwiazdą gali w Gliwicach. - Myślę, że koniem pociągowym sprzedaży będzie w tej walce Mamed. Mówiąc kolokwialnie to on sprzeda więcej PPV z Adamkiem, niż Adamek z nim - dodał.

Andrzej Wasilewski o Adamek - Khalidov: Domyślam się, że nie ma badań antydopingowych, a to też będzie miało znaczenie

Choć szef KnockOut Promotions do takich pojedynków podchodzi zazwyczaj z przymrużeniem oka, to nie ukrywa, że kilka kwestii go interesuje w tym zestawieniu.

- Jeżeli mówimy o starciach zawodników, którzy są w przypadku Adamak już mocno past prime, którzy wracają po dłuższej przerwie itd., to może być jedna z nielicznych walk, której wynik mnie interesuje. Jeśli więc będę akurat tego dnia w Warszawie w domu, to wykupię PPV - zaznaczył Wasilewski.

A kto zdaniem promotora m.in. Łukasza Różańskiego, Mateusza Masternaka czy Krzysztofa Włodarczyka jest faworytem tej walki?

- Domyślam się, że nie ma badań antydopingowych, a to też będzie miało znaczenie, bo będzie można sobie pozwolić na wszystko. To mnie oczywiście razi, ale to nie jest mój biznes. Wracając do meritum - jeśli w Tomku zostało cokolwiek ze starego Tomka, to boksersko Mamed nie ma z nim żadnych szans. Mamed był kilka razy u nas na sali, sparował np. z Masternakiem i to są dwie różne dyscypliny. Ale to działa w obie strony - tak jak Mamed nie ma szans w boksie z Masternakiem, tak Masternak nie miałby żadnych szans z Mamedem w MMA. Ale raz jeszcze zaznaczam, że to wszystko zależy od tego w jakiej formie będzie Adamek. Wiemy, że Tomek lubi czerwone wino i nie ma w tym nic złego, ale jeśli częściej pił wino niż trenował, jeśli już nie ma tego refleksu, jeśli już nie dysponuje tą koordynacją ruchową jak 4-5 lat temu, to może być różnie. I to jest właśnie ten znak zapytania, który mnie w tej walce interesuje - zakończył Wasilewski.

