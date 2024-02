Borek zdradza, jak Adamek prezentuje się na sparingach! Mówi też o przyszłości Górala w Fame

Tomasz Adamek dostał pączka, ale go nie zjadł. Powód jest jasny, wiadomo co wybrał w zamian [ZDJĘCIA]

Adamek od początku obozu w Świeradowie-Zdroju sparuje z Sebastianem Wiktorzakiem. Były mistrz świata pod klatkę dopuszcza tylko kilka osób z najbliższego otoczenia, a jednym z nich jest właśnie Mateusz Borek.

Znany dziennikarz i komentator kilka dni temu pojawił się po raz pierwszy na obozie Adamka i z bliska obserwował jeden ze sparingów "Górala".

Borek o sparingach Adamka: W walce z Mamedem Tomek musi zaboksować troszkę inaczej niż zwykle

- Sparing fajny, intensywny, na dobrym tempie. Myślę, że jeśli chodzi o Tomka, to akurat na tym sparingu im dłużej trwał, tym lepiej wyglądał z każdą rundą. Zawsze był zawodnikiem, który pierwsze dwie, trzy rundy analizuje, szuka dziur, luk, przystosowuje się, usypia i potem dopiero rusza do ataku, więc te mistrzowskie rundy to zawsze były jego rundy. Ale teraz tych mistrzowskich rund nie będzie, dlatego Tomek moim zdaniem w walce z Mamedem musi zaboksować troszkę inaczej niż zwykle. Wyobrażam sobie, że musi być taki ostry, twardy, intensywny, energetyczny już od pierwszego gongu pierwszej rundy - powiedział nam Borek.

Kibice czekają na starcie Adamka z Khalidovem, ale w tym roku "Górala" powinniśmy zobaczyć jeszcze w klatce federacji Fame. Kto będzie jego rywalem?

- Idea stworzenia walki w Fame to jest idea zestawienia byłego sportowca z kimś z tego świata, który jest dla nich najistotniejszy, czyli tego świata youtuberów czy influencerów. Na pewno to będzie jednak ktoś, kto trenuje boks, który się trochę w to bawił i coś tam potrafi w tym ringu uczynić - dodał Borek, który raz jeszcze podziękował szefom Fame za "wypożyczenie" Adamka do KSW.

Mateusz Borek zdradza, jak Tomasz Adamek prezentuje się na sparingach

Borek o federacji Fame: Trzeba to uszanować

- Jeszcze raz dziękuję Rafałowi Pasternakowi, Krzysztofowi Rozparze, Wojtkowi Goli i Boxdelowi, że komisyjnie udzielili zgody. To nie jest normalna sytuacja, że masz kilka propozycji od polskich federacji, decydujesz się z racji warunków i perspektyw tego, co ci proponują na walkę w Fame, podpisujesz umowę i zanim stoczysz pierwszy pojedynek w tej federacji, to idziesz i prosisz podmiot, z którym podpisałeś kontrakt, żeby dał ci błogosławieństwo, zielone światło na walkę w innej federacji. Jesteśmy więc winni im po tej walce z Mamedem wypełnienie tego, co podpisał Tomek. Także jeśli się będzie zgadzało wszystko z formą, ze zdrowiem, to nie wyobrażam sobie, że następna walka czy dwie będą dla innej federacji niż Fame, bo jak się komuś daje słowo, podaje się rękę, podpisuje dokument i ktoś jeszcze w stosunku do ciebie czyni taki gest, to trzeba to uszanować.

Szef KSW Martin Lewandowski kilka dni temu zdradził nam, że podpisał z Adamkiem kontrakt na jedną walkę, ale być może w przyszłości zobaczymy jeszcze "Góral" w klatce tej federacji.

- Jeśli Tomek przegra z Mamedem, to gdzieś moim zdaniem ta przyszłość w KSW będzie dosyć wątpliwa. Natomiast nawet jeśli przegra z Mamedem, to wcale nie znaczy, że ta jego przyszłość nie będzie interesująca dla federacji Fame. Tym bardziej prawdopodobnie ktoś z tego świata youtuberów i influencerów uwierzy, że kilka miesięcy później zrobi z Tomkiem Adamkiem to samo, co zrobił Mamed - zakończył Borek.