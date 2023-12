W ostatnim czasie światowy boks chętnie i często gości na Bliskim Wschodzie, co wynika przede wszystkim z bogactwa tamtejszych krajów bogatych w złoża ropy naftowej. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyła się tak również gala boksu, na której m.in. Anthony Joshua odniósł kolejne zwycięstwo i pokonał Otto Wallina przez poddanie narożnika. Na takim wydarzeniu oczywiście nie mogło zabraknąć największych gwiazd wielu dyscyplin sportowych, jednak największą uwagę przykuli Cristiano Ronaldo i Conor McGregor.

Portugalczyk regularnie pojawia się na tego typu wydarzeniach organizowanych na Bliskim Wschodzie, co wynika z faktu, że obecnie gra on w Arabii Saudyjskiej. Z pewnością nie spodziewał się on jednak przybywając na galę boksu, że czas będzie mu umilał gadający jak najęty McGregor. Mina Ronaldo, który czas czas był śledzony przez kamerę mówi wszystko.

Cristiano Ronaldo przyłapany przez kamery! Robił co mógł, ale już tego nie ukryje. Wszystko przez Conora McGregora

Zaraz po zajęciu swojego miejsca, Conor zaczął rozmawiać z jednym z szejków, który siedział niedaleko. Kompletnie Irlandczykowi, jak widać, nie przeszkadzał fakt, że pomiędzy nimi siedzi jeszcze Cristiano Ronaldo, na którego cały czas napierał McGregor. Początkowo ten starał się uśmiechać, jednak z jego twarzy wyraźnie można wyczytać, że nie był zachwycony całą sytuacją.