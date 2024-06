Dariusz Michalczewski robi to bardzo rzadko! Legenda boksu pokazała publicznie dwójkę najmłodszych swoich dzieci

Mike Tyson wypalił prosto z mostu. Legendarny pięściarz wypowiedział się o Tysonie Furym, nie ma co do tego wątpliwości

Michalczewski ma w sumie czwórkę dzieci - z byłą żoną Dorotą Chwaszczyńską dwóch już dorosłych synów Michała i Nicolasa, a z aktualną partnerką Barbarą Michalczewską (z domu Imos, red.) syna i córkę - Dariusza juniora i Nel. Junior przyszedł na świat w 2009 roku, a Nel - w 2015.

Dariusz Michalczewski pokazał publicznie dwójkę najmłodszych swoich dzieci

Michalczewski swoje najmłodsze pociechy trzyma raczej z dala od życia publicznego, ale czasami robi wyjątki. I taki miał miejsce właśnie podczas trwających wakacji. Mistrz zabrał żonę Barbarę oraz Dariusza juniora i Nel na safari do Kenii. "Tygrys" chętnie dzieli się wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych, a na jednej z zamieszczonych zdjęć widać właśnie całą wspomnianą czwórkę.

"Czas na odpoczynek. Razem z rodziną przesyłam dużo słońca!☀️♥️" - napisał Michalczewski pod zdjęciem. Z kolei pod inną fotką, Michalczewski dodał: "Zachód słońca w Kenii przypomina mi, jak piękny i różnorodny jest nasz świat. Jestem wdzięczny za możliwość pokazywania mojej rodzinie takich miejsc. Najważniejsze, co chcę im przekazać, to by zawsze byli dobrymi ludźmi. Bo to, co najcenniejsze, nosimy w sercach, niezależnie od miejsca na ziemi🙌🏽✨".