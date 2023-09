Dariusz Michalczewski szczerze o pieniądzach. „Tiger” powiedział to wprost, nie miał zamiaru gryźć się w język

Fury vs Usyk stało się faktem! Kontrakty podpisane, to będzie walka jakiej świat nie widział

Coraz więcej sportowców decyduje się na pojedynki dla freak-fightowych organizacji. W różnych formułach prezentowali się już m.in. Tomasz Hajto, Zbigniew Bartman, Błażej Augustyn, Piotr Świerczewski czy Kamil Łaszczyk. Blisko debiutu był także Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, który jednak zrezygnował z walki dla FAME MMA.

Czy Dariusz Michalczewski zdecydowałby się na takie starcie? Opowiedział o tym ostatnio w rozmowie z „Super Expressem”.

Dariusz Michalczewski szczerze o pieniądzach: Jestem zamożnym, starszym panem!

Jak na pytanie o to, czy są pieniądze, które mogłyby go namówić do występu we freak-fightach odpowiedział Dariusz Michalczewski? „Tiger” przyznał wprost, że pieniędzy mu nie brakuje!

- Jestem zamożnym, starszym panem. Odniosłem wielki sukces w sporcie i jestem z tego dumny. Chciałbym, żeby ludzie mnie z tego naśladowali. Trochę więcej działam w mediach dla obudzenia dzieci w kierunku sportu. To jest moje zadanie – przyznał Michalczewski, który na ringu zarobił setki milionów złotych.

Dariusz Michalczewski z Joanną Jędrzejczyk szukają nowego mistrza sportu. - Był to nasz wspólny pomysł i chcemy szukać nowego „Tigera” lub „Tigerki” w sportach walki. Jest to zwłaszcza adresowane dla dzieci z domów dziecka, które zostały poszkodowane już na starcie. To ważne, by dać im nowy bodziec – dodał.

Dariusz Michalczewski – osiągnięcia

Dariusz Michalczewski był mistrzem świata WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej. Stoczył 50 zawodowych pojedynków, z których wygrał aż 48 walk. 38-krotnie kończył swoich rywali przed czasem.

Większość swoich walk toczył na terenie Niemiec. Karierę zakończył po porażkach z Julio Cesarem Gonzalezem i Fabrice Tiozzo.

