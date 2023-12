Przerażająca przemiana Popka! To, co zrobił sobie z twarzą wywołuje ogromny lęk. Ciarki przechodzą, mówi o przekleństwie

Od czasu gali CLOUT MMA 2 i walki Denisa Załęckiego z Danielem Omilańczukiem, która zakończyła się dyskwalifikacją "Bad Boya" po jego samowolnym wyjściu z klatki, konflikty Załęckiego eskalowały. Szczególnie gorąco zrobiło się na linii Bad Boy - Don Diego. Po wygranej Mateusza Kubiszyna z Łukaszem "Goatem" Parobcem i obronie tytułu mistrza GROMDY, Denis Załęcki otrzymał od jednego z internautów pytania na Instagramie, czy jego zdaniem Don Diego przegra kiedyś w walce na gołe pięści. Bad Boy szybko postanowił odpisać, że on sam pokonałby Kubiszyna, gdyby spotkali się w trzyrundowej walce, bowiem na więcej obecnie mógłby nie mieć siły. Długo nie trzeba było czekać na odpowiedź Don Diego.

Denis Zalęcki odgrażał się Kubiszynowi i... Don Diego szybko odpowiedział na jego zaczepki

Mistrz federacja GROMDA postanowił opublikować na swoim Instagramie wypowiedź Załęckiego i dodać od siebie "Taki żarcik z rana", dorzucając emotikonę płaczącą ze śmiechu. To jednak nie koniec, bo Don Diego w kolejnej relacji opublikował również wiadomości od swoich fanów, którzy zaczęli do niego pisać widząc wypowiedź Bad Boya.

Denis Załęcki publicznie ośmieszony przez Don Diego. "Bad Boy" odgrażał się mistrzowi GROMDY i... błyskawiczna reakcja

- Gromda mały ring to może by nie spier****ł - napisał do Kubiszyna jeden z internautów. - On żyje w innej rzeczywistości może lekko autystyczny jest - dodał kolejny z fanów Kubiszyna. Mistrz GROMDY już raz miał okazję skrzyżować rękawice z Denisem Załęckim, podczas zaległej walki na HIGH League 3. Wtedy wygrał on po jednogłośnej decyzji sędziów. Teraz Don Diego nie miał litości dla Bad Boya i zaczął udostępniać kolejne wpisy internautów, które naśmiewały się z Załęckiego przekonanego, że ten pokonały Kubiszyna.

i Autor: Instagram/ dondiego_kubiszyn screen Mateusz "Don Diego" Kubiszyn odpowiada na zaczepki Denisa Załęckiego