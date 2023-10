Denis Załęcki wpadnie w furię widząc, jaki film udostępnił Don Diego! Łapaliśmy się za głowy. Poszedł po bandzie

Nie do wiary, jak wygląda ciało Artura Szpilki po ostatniej operacji! Gwiazdor KSW pokazał to publicznie

Walka Daniela Omielańczuka z Denisem Załęckim w ostatnich tygodniach elektryzowała fanów freak fightów w Polsce, którzy mieli nadzieję, że konflikt ten przełoży się na szaloną walkę i wielkie emocje. Tych co prawda nie zabrakło, ale ze względu na zakończenie starcia. Według ustalonych zasad, po popełnieniu przez Załęckiego dwóch fauli w boksie, formuła pojedynku miała zostać zmieniona na MMA. To miało nastąpić w trzeciej rundzie, jednak niezgadzający się z decyzją sędziów "Bad Boy" opuścił klatkę. To spotkało się z gwizdami i buczeniem z trybun oraz licznymi szpilkami, jakie Załęcki otrzymał w mediach społecznościowych. Swoją cegiełkę dołożył również Mateusz Kubiszyn.

Oprócz Kamili Wybrańczyk, zachowanie Denisa Załęckiego hucznie komentował na Instagramie i Twitterze Artur Szpilka, który nie zostawił na "Bad Boyu" suchej nitki. To jednak nie koniec, bo mocnego TikToka na swoim profilu udostępnił również Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, który miał okazję bić się z Załęckim w ramach karty walk "HIGH League 3" i z nim wygrał. Po tym nagraniu "Bad Boy" może dostać szału.

Gwiazdor GROMDY oraz były zawodnik HIGH League postanowił bowiem podzielić się filmem, który bardzo go rozśmieszył. Na TikToku widać zdjęcie Kubiszyna, który pyta Omielańczuka, czy może pogłaskać jego psa. W roli czworonoga występuje, jak można się już domyślić, Denis Załęcki, który w pewnym momencie walki na czworakach przemieszczał się w okolice ogrodzenia oktagonu. Ten film, jak wynika z emotikony dodanej przez "Don Diego", bardzo spodobał się Kubiszynowi i rozbawił go do łez.

