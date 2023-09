i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express Oleksandr Usyk

Wszystko mogło wyglądać inaczej

Dzieciństwo Ołeksandra Usyka naprawdę tak wyglądało. Potężna bójka go skreśliła

Jacek Garncarz 18:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ołeksandr Usyk to obecnie niekwestionowany mistrz świata wagi ciężkiej w boksie. Niewiele jednak brakowało, by jego kariera potoczyła się w zupełnie innym kierunku. W dzieciństwie próbował sił w innych dyscyplinach. Gdyby nie fakt, że zawsze potrafił walczyć o swoje, być może nigdy nie zdobyłby laurów w boksie. Jednak wtedy z pewnością ani jemu, ani jego bliskim nie było do śmiechu.