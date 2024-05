Gala Fury – Usyk: Brutalny nokaut na gali w Rijadzie! Konieczne było podanie tlenu. Masakra w 1. rundzie

To aż niewiarygodne, ile zarobią Fury i Usyk za historyczną walkę. Takich pieniędzy nie mają nawet w banku. Coś nieprawdopodobnego

To wydarzenie roku w światowym boksie! W nocy z 18 na 19 maja w Rijadzie odbywa się gala unifikacyjna pasów najważniejszych organizacji świata wagi ciężkiej. W walce wieczoru Tyson Fury zmierzy się z Oleksandrem Usykiem. Podczas jednego z pierwszego pojedynku karty głównej Mark Chamberlain brutalnie rozprawił się z Joshuą Oluwaseuną Wahabą. Już w pierwszej rundzie doszło do pierwszego nokdaunu. Tuż przed zakończeniem rundy kolejna seria ciosów doprowadziła do przerwania walki.

Artur Szpilka prosto z mostu o walce Fury - Usyk. Cały świat czeka na ten pojedynek

Gala Fury – Usyk: Brutalny nokaut na gali w Rijadzie!

Mark Chamberlain ustrzelił swojego rywala najpierw lewym prostym. Wahab padł na deski, ale podniósł się i był w stanie kontynuować pojedynek. Walka nie potrwała wiele dłużej. Nigeryjczyk po kolejnym ciosie znalazł się w narożniku, gdzie został zasypany gradem uderzeń.

Wahab padł na deski nieprzytomny i wylądował na twarzy. Sędzia nie wahał się ani chwili i przerwał walkę. Po chwili fani mogli zobaczyć, jak Nigeryjczykowi w narożniku podawany jest tlen.

Przez nokaut w pierwszej rundzie pas WBC Silver w wadze lekkiej zdobył Mark Chamberlain.

MARK CHAMBERLAIN KNOCKS OUT JOSHUA WAHAB IN ROUND 1!!!! pic.twitter.com/0vcLOyujTl— Tokkerū (@atokkers4) May 18, 2024

Fury - Usyk Gdzie oglądać walkę? O której godzinie?

Walka Tyson Fury - Ołeksandr Usyk to pojedynek wieczoru na gali w Rijadzie, która odbędzie się w sobotę 18 maja 2024. Początek walki Fury - Usyk po godzinie 24 polskiego czasu.

Transmisję z gali w Rijadzie i walki Tyson Fury - Ołeksandr Usyk w Polsce przeprowadzi platforma streamingowa DAZN w systemie pay-per-view. Transmisja kosztuje 89,99 zł.