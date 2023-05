Gigantyczna gala boksu w Polsce?! Andrzej Wasilewski zdradza szczegóły, znamy datę i miejsce

Co to był za cios!

Kibice boksu na całym świecie wyczekują walki Usyka z Tysonem Furym o wszystkie cztery mistrzowskie pasy w wadze ciężkiej. Niestety ostatnie negocjacje ponownie zakończyły się fiaskiem i w efekcie Ukrainiec zamierza bronić swoich tytułów w wakacje.

Usyk będzie walczyć w Polsce? Przetarg 25 maja

Na pierwszy ogień idzie federacja WBA i batalia Usyka z obowiązkowym pretendentem, Danielem Dubois. Kilkanaście dni temu gruchnęła wiadomość, że do tego pojedynku może dojść w Polsce. I jak się okazuje są na to bardzo duże szanse. By tak się stało, obóz Usyka musi najpierw wygrać przetarg zaplanowany na 25 maja.

Wasilewski o walce Usyka w Polsce: 12 sierpnia we Wrocławiu

- Jeżeli obóz Usyka ten przetarg wygra, no to powiem szczerze jest duża szansa, że do tej gali dojdzie w Polsce. Stadion Narodowy już odpuszczamy i teraz jestem w kontakcie z trzema stadionami piłkarskimi, ale jeśli chodzi o serce i emocje to najbliżej nam do Wrocławia. To tam walczył Kliczko z Adamkiem i to byłby bardzo fajny powrót po wielu latach wielkiego boksu do Wrocławia - zdradził nam Andrzej Wasilewski, który jakiś czas temu gościł w Warszawie Aleksandra Krasiuka, czyli promotora Usyka. - Takiej walki nigdy na ziemi polskiej nie było, więc aż dreszcz mnie przechodzi na myśl, że teoretycznie coś takiego może się wydarzyć u nas. Jeżeli będzie to Polska, to datą techniczną jest 12 sierpnia - dodał Wasilewski.