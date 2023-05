GROMDA 13 live online gdzie oglądać gala GROMDA 13 dzisiaj 26.05.2023 GROMDA 13 stream gdzie obejrzeć GROMDA 13 na żywo gala GROMDA 13 w internecie

Kolejne gale walk na gołe pięści spod szyldu federacji GROMDA cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko ze strony kibiców i widzów, ale również potencjalnych zawodników, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tej krwawej walce. Wielkich emocji i potężnych ciosów nie zabraknie z pewnością podczas piątkowej gali GROMDA 13, na której zobaczymy przede wszystkim walkę Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Bartłomiej „Balboa” Domalik. Na fanów walk na gołe pięści czekać będą również Super-fighty oraz pojedynki z drabinki turniejowej.

Przerywnikami pomiędzy kolejnymi etapami turnieju GROMDA 13 będą Super-fighty. Podczas piątkowej gali GROMDA 13 zobaczymy ich aż cztery: Łukasz "Goat" Parobiec vs Valentin "French Viking" Vauthiers, Paweł "Gorilla" Werszynin vs Piotr "Capo" Półchłopek, Paul "Paris" Bichet vs "Wasyl" oraz Sebastian "Scarface" Skiermański vs Rafał "Łazar" Łazarek.

Gala GROMDA 13 zaplanowana jest na piątek 26 maja i rozpocznie się o godzinie 20:00. TRANSMISJA NA ŻYWO z gali GROMDA 13 dostępna będzie jedynie poprzez stream live online po wykupieniu dostępu PPV. Dostęp PPV do gali GROMDA 13 można wykupić również przez specjalny link "Super Expressu", wystarczy KLIKNĄĆ TUTAJ! Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie relacja na żywo z GROMDA 13. Zapraszamy!