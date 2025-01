Kolejna wojenka w polskim boksie. Opublikowali oświadczenie, które po kilkunastu godzinach wyparowało!

Dopiero po latach Lennox Lewis powiedział to o Andrzeju Gołocie! Szczerze podsumował polskiego pięściarza

Dzień przed Sylwestrem największa grupa boksu zawodowego w Polsce Knockout Promotions poinformowała, że ich nowym zawodnikiem został Michał Soczyński. To utalentowany pięściarz wagi junior ciężkiej, z którym wielu ekspertów wiązało swego czasu duże nadzieje. Kilku z tych fachowców zapewne nadal liczy na "Soczka", ale ostatni raz w ringu widzieliśmy go w listopadzie 2023 roku.

Wojenka Knockout Promotions z Queensberry Poland. Poszło o Michała Soczyńskiego

Co się z nim działo w tym czasie? Tego można dowiedzieć się z oświadczenia grupy Queensberry Poland, czyli dotychczasowego pracodawcy Soczyńskiego. To znaczy można się było dowiedzieć, bo po kilkunastu godzinach oświadczenie usunięto z kont Queensberry Poland w różnych mediach społecznościowych. W sieci nic jednak nie ginie...

"Nawiązując do doniesień medialnych dotyczących podpisania kontraktu przez Michała Soczyńskiego z Knockout Promotions informuję, iż Michał Soczyński ma nadal prawnie obowiązujący kontrakt z Queensberry Poland. Kariera Michała była prowadzona zgodnie z umową oraz wspólnymi ustaleniami, jednakże w ciągu ostatniego roku Michał nie podjął żadnej z kilku propozycji walk, prawdopodobnie między innymi ze względu na sprawy osobiste. Nie istnieją jednak żadne przesłanki zwalniające go z zobowiązań umownych ani uprawniające do podpisania konkurencyjnych kontraktów. Takie działanie jest niezgodne z zasadami umowy, sportu i zasad fair play. W obliczu powyższego informuję, iż Queensberry Poland podejmie środki prawne w celu dochodzenia swoich praw zgodnie z obowiązującymi umowami" - można było przeczytać w oświadczeniu podpisanym przez Mariusza Krawczyńskiego, szefa Queensberry Poland i promotora Soczyńskiego.

I choć oświadczenie wyparowało, to zapewne jeszcze nie koniec tej kolejnej polsko-polskiej bokserskiej wojenki. Mamy jednak nadzieję, że obie grupy się dogadają, bo w tym wszystkim najbardziej szkoda samego Soczyńskiego...