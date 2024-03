Łukasz Różański stoczy kolejną walkę o pas mistrza świata w Polsce?! Aż huczy od plotek, rywal dobrze wszystkim znany

Zatrważające wieści o wybitnym pięściarzu. Na jego profilu pojawiła się informacja, że nie żyje, później to dementował. Poważna choroba w tle

Różański po pas mistrza świata sięgnął w kwietniu zeszłego roku, demolując już w 1. rundzie Alena Babicia. W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o tym, że Polak w pierwszej obronie zmierzy się w Arabii Saudyjskiej z Badou Jackiem, nie brakowało też głosów, że być może jego kolejnym rywalem będzie rodak Adam Balski.

Różański - Okolie 25 maja w Rzeszowie? Wkrótce ogłoszenie

Wiele wskazuje jednak na to, że te dwie opcje, przynajmniej na razie, trzeba odłożyć na bok. Z informacji do których dotarliśmy wynika, że Różański do obrony pasa przystąpi przed własnymi kibicami 25 maja. Na ten dzień zarezerwowana została bowiem hala w Rzeszowie.

A z kim zmierzy się mistrz WBC wagi bridger? W środowisku aż huczy od plotek, padają różne nazwiska, ale jedno powtarza się najczęściej. Chodzi o doskonale znanego polskim kibicom Lawrence'a Okoliego. Brytyjczyk ma na rozkładzie już czterech naszych rodaków - Łukasza Rusiewicza, Nikodema Jeżewskiego, Krzysztofa Głowackiego oraz Michała Cieślaka.

Okolie po pas mistrza świata federacji WBO w wadze junior ciężkiej sięgnął pokonując Głowackiego. Potem obronił go w starciach z Dilanem Prasoviciem, Cieślakiem oraz Davidem Lightem, a stracił przegrywając w maju zeszłego roku z Chrisem Billamem-Smithem. Okolie w kilku ostatnich wywiadach wspominał, że celuje teraz w tytuł w wadze bridger, więc batalia z Różańskim wydaje się wielce prawdopodobna...

