Mateusz Borek ujawnił wszystkie karty! Powrót Łaszczyka, mistrz Polski i "debiutant", a to wszystko w nietypowej scenerii

W walce wieczoru kibice zobaczą miejscowego bohatera, niepokonanego Kamila Łaszczyka. Najlepszy polski zawodnik kategorii piórkowej pokaże się w ringu bokserskim po dziesięciu miesiącach przerwy, bowiem postanowił w międzyczasie powalczyć w formule MMA we freakowej organizacji FAME MMA. Łaszczyk po emocjonującej walce wygrał 3 lutego w krakowskiej Tauron Arenie przez nokaut z gwiazdą świata polskich influenserów Amadeuszem „Ferrarim” Roślikiem. Teraz Łaszczyk wraca do boksu. We Wrocławiu jego rywalem będzie bardzo solidny Słowak Martin Parlagi, który na stoczonych trzydzieści sześć walk, przegrywałzaledwie pięć razy i to z samą czołówką europejską.

MB Boxing Night 16: w ringu Łaszczyk, Welter i Runowski

W drugiej głównej walce gali zaboksuje, notujący ostatnio kapitalną passę, opromieniony wygraną nad niepokonanym Stanisławem Gibadło, świeżo upieczony mistrz Polski kategorii średniej Karol Welter. Pięściarza z Legnicy, obecnie trenującego w Fort Lauderdale na Florydzie, czeka 8 lipca trudne zadanie, bowiem jego rywalem będzie niepokonany Łotysz Kristaps Bulmeistars. Pięściarz z Rygi, medalista mistrzostw Europy WAKO w kickboxingu, miał wiosną walczyć u siebie z cenionym Niemcem Nickiem Hannigiem, ale nabawił się kontuzji i walkę odwołał. Do Polski przyjeżdża po cenny skalp.

Karta walk gali MB Boxing Night 16

Wisienką na torcie gali we Wrocławiu powinien być występ Przemysława Runowskiego. Runowski w swojej karierze przegrywał zaledwie dwa razy. Oba pojedynki ze świetnymi Brytyjczykami Joshem Kellym i Michaelem McKinsonem. W ostatnim pojedynku pięściarz ze Słupska pokonał na ringu w Toronto utytułowanego Kolumbijczyka Samuela Vargasa i zdobył pas IBO Continental kategorii półśredniej. Teraz Runowski podpisał kontrakt z Mateuszem Borkiem i po szesnastu miesiącach przerwy wraca z wielkim entuzjazmem i nadzieją między liny. Kartę główną uzupełni występ niepokonanego zawodnika kategorii junior ciężkiej Oskara Wierzejskiego, który skrzyżuje rękawice z Yaroslavem Mohishem z Ukrainy. Cztery główne walki pokaże TVP Sport. Wcześniejsze walki kibice obejrzą na YouTubie TVP Sport oraz w Kanale Sportowym.

i Autor: MB Promotions Karta walk gali MB Boxing Night 16

Mateusz Borek o wojnie w Ukrainie i postawie Kliczki oraz Usyka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.