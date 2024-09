Mateusz Borek wypalił na wizji o Don Kasjo! Zaskakujące słowa po awanturze za kulisami FAME 22! Nie lał wody mówiąc o ostatnim rywalu Tomasza Adamka

Trener Tomasza Adamka nie wrócił po gali Fame do USA! Wiemy, co go zatrzymało w Polsce, w tle szef UFC

Już na długie tygodnie przed walką Tomasza Adamka z "Don Kasjo" mocno iskrzyło pomiędzy stronami. Podczas kolejnych konferencji oraz programów promujących wydarzenie na PGE Narodowym, obie strony nie szczędziły sobie uszczypliwości, co przeniosło się nawet na Kasjusza Życińskiego i Mateusza Borka. Kiedy dziennikarza i promotor Adamka udzielał wywiadu po walce wieczoru FAME 22, na ściance pojawił się Don Kasjo, a chwilę później doszło do bardzo emocjonalnej wymiany zdań, która natychmiast odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Mogłoby się wydawać, że Mateusz Borek pojawiając się na antenie programu "Hejt Park" z udziałem sędziego Piotra Jarosza, dopowie jeszcze kilka cierpkich słów w kierunku Życińskiego, ale nic bardziej mylnego. Skupiając się na kwestii dłuższych przerw w pojedynku Adamek - Don Kasjo, niż było to faktycznie zakontraktowane, Borek zaczął nagle komplementować ostatniego rywala "Górala" skupiając się na tym, że wytrzymał on z Adamkiem na pełnym dystansie.

Mateusz Borek wypalił o Kasjuszu na wizji. Zaczął go komplementować

- Nawet jeśli do końca nie jesteśmy w swoim świecie – ja i Kasjusz, to w gruncie rzeczy ten chłopak mi niczego złego nie zrobił. Jak powiedział Tomek – mimo wszystko pokazał „balls”, że swoje przyjął i do końca stał. Miał ochotę walczyć. Może nie wchodzić w wymiany, ale pozostać w klatce i tej walce. Dzisiaj wydaje mi się, że niegrzeczne z mojej strony byłoby składanie protestu, że uważałbym, że Tomek by Kasjusza znokautował, bo jemu brakowałoby sił, bo to byłoby jednak 30 sekund krócej między każdą rundą. - wyznał na antenie "Kanału Sportowego" Mateusz Borek oceniając występ Kasjusza.

Adamek bezlitośnie o Kasjuszu po walce! "Bandura przynajmniej zadawał ciosy"

- Szacunek się należy. Ja bym nigdy, broń Boże do mistrzów i byłych mistrzów nie powiedział nic złego. Borek dobrze powiedział - to jest chory psychicznie człowiek. Bandura przynajmniej mi zadawał ciosy. Był dużo lepszy i szybszy. Tutaj walka do jednej bramki - ocenił na gorąco po swojej walce Tomasz Adamek w rozmowie z "Super Expressem" uznając, że Kasjusz nie był dla niego żadnych wyzwaniem.