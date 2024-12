Michalczewski grzmi w sprawie bijatyki Gołoty z Zatyką! Zniesmaczony mówi o "starych chłopach" i durnowatym zachowaniu. Mocne stanowisko

Świat boksu obecnie żyje przede wszystkim walką Usyk - Fury 2, a na Riyad zwrócone są oczy niemalże całego środowiska sportów walki. Rewanż pomiędzy Ukraińcem i Brytyjczykiem był idealną okazją, aby swoimi spostrzeżeniami co do wyniku tego starcia podzielił się m.in. Dariusz Michalczewski. Podczas jego rozmowy z "Super Expressem" nie mogło jednak zabraknąć również tematu niedawnej bijatyki pomiędzy Andrzejem Gołotą i Henrykiem Zatyką, która miała miejsce na gali Babilon 50, kiedy to "Andrew" znokautował oponenta. Michalczewski rozmawiał z poszkodowanym, jednak nie miał ochoty wchodzić w szczegóły całego zajścia. Podzielił się za to swoją opinią o tym, co wydarzyło się na początku grudnia.

- Heniek mówił, że Andrzej się na niego rzucił, ale tam się przewrócili, jacyś ochroniarze na niego skoczyli. Heniek to jakoś komentował bez euforii. Nie wiem, co tam było dokładnie, bo nawet go nie pytałem. Nie interesuje mnie to bardzo, ale słabo to wygląda. Dumny z tego nie jestem. - skomentował sprawę "Tiger".

Tak teraz wygląda Artur Binkowski. Pokazał nowe wideo. Groził dziennikarzowi: "Dostaniesz z bani"

Michalczewski zniesmaczony po bijatyce Gołoty z Zatyką. Dosadny komentarz

Były pięściarz na tym jednak nie zakończył, bowiem szybko postanowił powiedzieć również, co sam myśli o zajściu. Zdaniem Michalczewskiemu byłym pięściarzom po prostu nie przystoi, aby zachowywać się w ten sposób, nawet jeśli mieli ku temu wyraźne powody.

- To po prostu jest takie durnowate zachowanie, żeby dwóch starych chłopów, byłych pięściarzy gdzieś tam się szarpało… Jeszcze w miejscu publicznym. - dodał wyraźnie zniesmaczony "Tiger".

Usyk vs. Fury 2: Michalczewski stawia na Ukraińca

- Kibicuję Usykowi naturalnie, bo jest dla mnie takim bardziej normalnym, fajnym, świetnym pięściarzem. Myślę jednak, że to wszystko będzie w rękach Fury'ego. Ostatnim razem to nie Usyk wygrał z Furym, tylko Fury przegrał z Usykiem. Takie jest moje zdanie i to zależy od formy Fury'ego - jak on do tego podejdzie mentalnie. Ma lepsze warunki, jest silniejszy... Prawdziwy ciężki. - wyznał "Tiger" zrzucając nieco ciężar walki na barki Brytyjczyka.

Zobaczcie, jak mieszka Dariusz Michalczewski, klikając w galerię zdjęć poniżej!