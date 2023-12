Najpiękniejsza polska pięściarka pokazała sporo ciała. Zmysły płoną od tego zdjęcia. Zapierający dech w piersi widok

Brat Marcina Gortata zdradził, jak doszło do pojednania koszykarza z nim i zmarłym ojcem! Trudno powstrzymać łzy

Kobiecy boks od dawna jest nieco w cieniu występów panów, ale nie oznacza to, że nie cieszy się popularnością. Również w Polsce widać było, że jeśli zawodniczki z naszego kraju występują na najwyższym szczeblu, ich występy chętnie oglądane są przez kibiców. Być może już niebawem trend oglądania kobiecego boksu w Polsce wróci, bo coraz lepiej na międzynarodowej arenie spisuje się Laura Grzyb. Pięściarka z Jastrzębia Zdroju w kwietniu została mistrzynią Europy.

Laura Grzyb odsłoniła sporo

Aspiracje Laury Grzyb są jednak o wiele większe i co najważniejsze, jest ona wymieniana wśród kandydatek do walki o pas mistrzyni świata. Na razie nic oficjalnie nie zostało potwierdzone, ale jeśli wszystko się dobrze ułoży, już niebawem możemy być świadkami wielkiego pojedynku. Grzyb zachwyca nie tylko umiejętnościami pięściarskimi, ale również urodą.

Wielu fanów jest zachwyconych tym, jak wygląda Grzyb, a sama zawodniczka potrafi podgrzać atmosferę zdjęciami. Niedawno pokazała zdjęcie w czarnej sukience z głębokim dekoltem i do połowy uda, dzięki czemu fani mogli podziwiać dużą część jej wysportowanego ciała. - W takim stroju nie widać, że potrafisz urwać głowę. W skali od 1 do 10 co najmniej 12 - napisał jeden z internautów w komentarzu.