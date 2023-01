Nie dacie wiary, kim z zawodu jest żona Andrzeja Gołoty. Wielki powód do dumy, Mariola Gołota musiała włożyć w to dużo pracy

Andrzej Gołota to jedna z legend polskiego sportu. Choć nie brakowało kontrowersyjnych zachowań pięściarza z Warszawy podczas jego kariery, wielu fanów wciąż z rozrzewnieniem wraca wspomnieniami do czasów, gdy Gołota walczył w ringu. Kilkukrotnie był bliski zdobycia pasa mistrzowskiego w królewskiej kategorii, a więc w wadze ciężkiej, ale tego osiągnięcia nigdy nie udało mu się zdobyć. Obecnie Gołota na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Mariola Gołota wykonuje elitarny zawód. Wielki powód do dumy

Za "wielką wodą" osiadł na stałe wiele lat temu wraz z rodziną. Od kilku dekad u jego boku jest żona, Mariola Gołota, która karierę i przyszłość również związała z Ameryką. Ukochana pięściarza do tej pory prowadzi konto na Instagramie, za pośrednictwem którego przybliża życie Andrzeja Gołoty w Ameryce. Sama natomiast może pochwalić się świetnym wykształceniem. Mariola Gołota skończyła bowiem prawo na Dominican University w River Fores i Loyola University School of Law w Chicago.

Co więcej ukochana 54-latka otworzyła nawet własną kancelarię adwokacką w "wietrznym mieście", jak określa się Chicago. A ten zawód należy do jednych z bardziej elitarnych i może być powodem do dumy. Co więcej, Mariola Gołota posiada także licencję sędziego bokserskiego. Żona "Andrew" pasją do prawa zaraziła również córkę, Aleksandrę Gołotę, która ten kierunek skończyła na uczelni Marquette University w Milwaukee.