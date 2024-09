Nie żyje ledwie 21-letnia polska pięściarka. Ciężko pogodzić się z taką stratą, miała przed sobą całe życie i karierę

Tak to wyglądało!

Nie żyje młoda pięściarka. Ogromny cios dla całego środowiska

Emilia Kuskowska (z domu Kołakowska) swoją przygodę z boksem zaczęła dzięki tacie, Januszowi Kołakowskiemu, który zaprowadził ją na treningi do Victorii Ostrołęka w 2017 roku. Nastoletnia dziewczyna szybko odnalazła się w nowej pasji i zaczęła odnosić sukcesy. Zaczęła brać udział w zawodach, a pierwszy sukces odniosła, gdy zdobyła brąz Pucharu Polski kadetek w kategorii do 60 kilogramów. Victoria Ostrołęka pożegnała swoją zawodniczkę obszernym wpisem w mediach społecznościowych, jednak nie podano przyczyny śmierci młodej zawodniczki. – Z przykrością informujemy, że w dniu 12 września odeszła Emilia Kuskowska z domu Kołakowska. (…) Emilka trafiła na treningi za namową swojego taty Janusza Kołakowskiego. Miała w sobie dużo energii i trzeba było ją spożytkować w odpowiednim kierunku. Ciężka praca na treningach pozwala czynić stałe postępy i coraz lepiej prezentować się w ringu. Świadczyć może wywalczony w Grudziądzu brązowy medal Pucharu Polski Kadetek. Zapamiętam ją jako uśmiechniętą, miłą i pełną energii dziewczynę. Była obdarzona bardzo dużym talentem, silnym ciosem i determinacją. Dla nas to bardzo duży cios po którym ciężko będzie się podnieść. Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych i całej rodziny – napisano w poście.

Jak wynika także z wpisu klubu w mediach społecznościowych, pogrzeb ledwie 21-letniej zawodniczki odbył się 16 września. Emilia Kuskowska została pochowana na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce.