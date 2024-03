i Autor: Mark Robinson Matchroom Boxing Anthony Joshua - Francis Ngannou

Potężne KO

Piorunujący nokaut Joshuy na Ngannou! Były mistrz UFC padł nieprzytomny na deski, długo nie mógł wstać

Francis Ngannou z przytupem wszedł do świata boksu i wagi ciężkiej. W walce z Tysonem Furym był blisko ogromnej sensacji i odebrania mu pasa mistrzowskiego, choć był to jego debiut w boksie. Po walce z Furym Ngannou stanął naprzeciw Anthony'ego Joshuy. Ten Brytyjczyk jednak nie dał żadnego pola do dyskusji i już w 2. rundzie wysłał Ngannou na deski!