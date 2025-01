Rafał Jackiewicz po raz pierwszy opowiedział o zadymie z Natanem Marconiem! Mówi, że zrobił to, co wielu chciało zrobić

Jackiewicz to nie tylko utytułowany sportowiec, ale też niezwykle barwna postać. Mniej zorientowanych odsyłamy do lektury biografii "Życie na ostrzu noża", w której nie brakuje mocnych historii. Były mistrz Europy i pretendent do tytułu mistrza świata w rozmowie z "Super Expressem" zapowiedział, że w tym roku chce stoczyć ostatnią walkę w bokserskiej karierze, a potem wziąć ślub... w ringu.

O Jackiewiczu ponownie głośno zrobiło się w środę. Powód? W klubie SFC24 popularny "Ciasteczkowy potwór" miał uderzyć Natania Marconia. Zresztą potwierdził to w rozmowie z nami.

Rafał Jackiewicz o uderzeniu Natana Marconia: Dobrze, że w ostatniej chwili rozluźniłem dłoń i dostał z otwartej

- Powiem ci tak, tak naprawdę to był wypadek, bo jego twarz przykleiła się do mojej dłoni. On się o coś potknął, o kabel od kamery czy głośnika, no i ja podstawiłem rękę, żeby upadając w nic się nie uderzył. A tak na poważnie, to dobrze, że w ostatniej chwili rozluźniłem dłoń i dostał z otwartej, bo lata lecą, a ja nadal mogę mocno przyłożyć - zdradził nam Jackiewicz.

Pięściarz z Mińska Mazowieckiego po chwili dodał, że zrobił to, co wielu przed nim chciało zrobić. - Poczułem się po prostu wybrańcem narodu, bo rzadko nadarza się taka okazja, że on jest bez ochrony w takich miejscach. Bóg musi mnie kochać. Usłyszałem głos z nieba, przed oczami pojawiły mi się też twarze tych wszystkich ludzi, o których on źle mówił no i się stało. Nie było w tym emocji, zrobiłem to na chłodno - zaznaczył.

Rafał Jackiewicz kontra Natan Marcoń i Adrian Cios? "Możemy się napier***ać bez limitu czasu w boksie na małe rękawice"

Jackiewicz na zawodowym ringu stoczył aż 84 walki, ale w CV ma także jeden pojedynek na freakowej gali. Na Prime 6 w październiku 2023 roku w sportowym starciu przegrał na punkty z Grzegorzem Szulakowskim. A czy byłby chętny na batalię on sam kontra Marcoń i Adrian Cios, którzy mają już na rozkładzie Denisa Załęckiego i Gracjana Szadzińskiego?

- Powiem ci szczerze, że nie zrobiłem tego po to, by dostać walkę z nim, a po to, by tym wszystkim wcześniej wymienionym osobom po prostu sprawić przyjemność. A co do takiej batalii to możemy się napier***ać bez limitu czasu - oni niech się zmieniają co minutę i bijemy się dopóki któryś z nas nie padnie. Ale napier***amy się w boksie na małe rękawice. Umiem kopać, ale jeśli chodzi o parter to masakra, jestem już stary, spróchniały, ale boksersko jako tako nadal sobie radzę. Życie mi się posypało i jestem w stanie dużo zrobić dla kasy - mogę robić z siebie pajaca na zasadzie pośmiania się, powygłupiania czy pożartowania, ale nie zrobię z siebie kur** czy szmaty, tak jak wielu ludzi w tych freakach - zakończył Jackiewicz.