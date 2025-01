i Autor: CLOUTMMA/KSW Natan Marcoń, Mariusz Pudzianowski

Ostro!

Natan Marcoń znów zaczepił Mariusza Pudzianowskiego! Rzucił rękawicę ikonie KSW. "Zapraszam"

Mariusz Pudzianowski to postać, która budzi wielkie emocje i przyciąga wielu śmiałków. Od pewnego czasu jednym z nich jest... Natan Marcoń. Popularny freak-fighter stale podgryza "Pudziana" i stara się wywołać go do walki. Właśnie po raz kolejny rzucił rękawicę ikonie KSW. - Mogę poddać go szybkiej weryfikacji - stwierdził buńczucznie.