Różal - Wach KARTA walk. Kto walczy na gali Strike King 3 w piątek 11 października?

Strike King to dość świeży twór na polskiej scenie sportów walki. Pierwsza gala federacji założonej m.in. przez legendę polskiego kickboxingu - Tomasza Sararę - odbyła się w styczniu tego roku w kopalni soli w Wieliczce. Druga odbyła się trzy miesiące później w Krakowie, ale prawdziwe grzmoty mają paść 11 października w Piotrkowie Trybunalskim. To na trzeciej gali Strike King dojdzie do najgłośniejszego jak na razie starcia w krótkiej historii federacji. Dwie wielkie postaci polskich sportów walki - Marcin "Różal" Różalski i Mariusz Wach - zmierzą się w hitowej walce wieczoru. Kibice mają jednak kogo podziwiać już zdecydowanie wcześniej.

Różal - Wach: karta walk gali Strike King 3

Walka wieczoru:

Open: Marcin „Różal” Różalski vs Mariusz „Wiking” Wach

Karta główna:

85 kg: Robert Krasoń vs Daniel Stefanovski

77 kg: Wojciech Wierzbicki vs Dorian Padron

71 kg: Michał Benben vs Martynas Siukscius

71 kg: Bartosz Botwina vs Patryk Magnucki

57 kg: Vanessa Romanowski vs Luvi Guttierez

77 kg: Patryk Kocaj vs Szymon Dałek

85 kg: Patryk Zienkiewicz vs Karol Łasiewicki

63,5 kg: Piotr Stępień vs Alex Gonzalez

60 kg: Marta Chojnoska vs Patrycja Płonka

81 kg: Miłosz Cieloszczyk vs Miłosz Bogucki

Boks na wózku, 85 kg: Nikodem Prządka vs Mariusz Zboch

Kto walczy na gali Strike King 3?

Głównymi bohaterami trzeciej odsłony Strike King są oczywiście "Różal" i Wach, ale już wcześniej w ringu pojawi się kilka ciekawych postaci. Jedną z nich jest utalentowana 19-letnia Vanessa Romanowski. Zawodniczka polsko-szwedzkiego pochodzenia uchodzi za potencjalną następczynię Joanny Jędrzejczyk i po raz kolejny będzie mogła zaprezentować swoje umiejętności przed polską publicznością. Na dwóch wcześniejszych galach Strike King odniosła dwa zwycięstwa i teraz będzie chciała pójść za ciosem przeciwko Luvi Guttierez. Poza Romanowski do ringu wejdą też czołowi polscy kickbokserzy - Robert Krasoń, Wojciech Wierzbicki i Michał Benben. Czekają ich ciekawe pojedynki z zagranicznymi rywalami, kolejno: Danielem Stefanovskim, Dorianem Padronem i Martynasem Siuksciusem. Warto wspomnieć też o bohaterach pierwszej walki wieczoru. Na Strike King 3 zaplanowano 12 walk, z których 11 odbędzie się na zasadach K-1 w małych rękawicach. W tej jedynej odmiennej dojdzie do starcia w boksie na wózkach! W niecodziennej formule zmierzą się Nikodem Prządka i Mariusz Zboch.

O której walka Różal - Wach? Gdzie oglądać Strike King 3?

Gala Strike King 3 odbędzie się w piątek, 11 października, w Piotrkowie Trybunalskim. Początek wydarzenia w hali "Relax" zaplanowano na godzinę 19:00. Wtedy rozpocznie się studio, a do pierwszej walki powinno dojść ok. godziny 19:30. Main event Różalski - Wach rozpocznie się nie przed godziną 23:00. Ci, którzy nie mogą osobiście pojawić się na trybunach, mogą oglądać galę w systemie PPV. Koszt transmisji to 39,99 zł. Dostęp można wykupić na stronie strikekingfestival.pl. Wystarczy kliknąć TUTAJ!