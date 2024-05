Różański go zdemolował, teraz Okolie wziął go na sparingi! Rywal Polaka w walce o mistrzostwo świata zdradził dwa nazwiska

Tomasz Adamek trenował ze specjalnym gościem przed walką z Bandurą. Nie mogliśmy wytrzymać ze śmiechu. Co za sparing

Choć będzie to dobrowolna obrona pasa, to Różański zdecydował się na najtrudniejszego rywala w karierze. Okolie to były mistrz świata w wadze junior ciężkiej, który na rozkładzie ma już czterech Polaków, w tym m.in. Krzysztofa Głowackiego i Michała Cieślaka.

Okolie zdradził sparingpartnerów przed walką z Różańskim

Brytyjczyk jest także faworytem bukmacherów w walce z Różańskim, ale pięściarz z Rzeszowa nie ma złudzeń, że to jego ręka powędruje do góry w geście zwycięstwa. Zanim jednak panowie spotkają się w ringu, czas na końcową fazę przygotowań. Okolie zdradził właśnie, z kim sparuje przed batalią z naszym reprezentantem.

Pięściarz z Wysp zdecydował się na Alena Babicia oraz Jacka Masseya. Obaj są znani polskim kibicom - Babicia Różański zdemolował w 1. rundzie, sięgając po pas mistrza świata, z kolei Massey gościł ostatnio na sparingach u Mateusza Masternaka, na których według naocznych świadków zbierał lanie od "Mastera".