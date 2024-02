Szef Gromdy w mocnych słowach o Popku! "Musi iść na dobre leczenie. Nikt normalny nie robi takich rzeczy"

Jak wynika z opublikowanych nagrań, raper i zawodnik sportów walki miał obrzydliwie zachowywać się względem zwierząt. Sprawa wywołała ogromne oburzenie i na Popka wylało się, zresztą w pełni zasłużenie, wiadro pomyj. Szefowie Gromdy zareagowali dość szybko i kilka godzin później wydali oświadczenie, w którym w krótkich żołnierskich słowach zakończyli jakąkolwiek współpracę z Popkiem.

Szef Gromdy mocno o Popku: Nikt o normalnych zmysłach nie robi takich rzeczy

W poniedziałek w rozmowie z portalem bokser.org szef Gromdy Mariusz Grabowski wypowiedział się szerzej na temat byłego już swojego zawodnika.

- Zachowanie Popka było nieeleganckie i niestosowne. Z takim zachowaniem, w takiej federacji jak Gromda, z takimi ludźmi, nie było innego wyjścia. Jeśli z nami współpracujesz, to trzeba się zachowywać w miarę normalnie i racjonalnie. Dla mnie nie ma różnicy, czy ten filmik został nagrany 7 lat temu czy 4 lata temu, on nigdy nie powinien być nagrany. Paweł na pewno musi iść na dobre leczenie. Jest chory, ale to akurat nie ma różnicy, bo czy chory czy zdrowy, to nikt o normalnych zmysłach nie robi takich rzeczy - zaznaczył Grabowski.