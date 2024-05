Tak wygląda twarz Ołeksandra Usyka po walce z Tysonem Furym. Okropny widok, tych siniaków długo się nie pozbędzie

Usyk przeszedł do historii

Walka Tysona Fury'ego i Ołeksandra Usyka rozgrzewała ludzi w zasadzie nawet nie od miesięcy, ale od lat. Już dawno było wiadomo, że ta dwójka musi spotkać się w ringu, a tym bardziej, gdy okazało się, że tylko do nich należą wszystkie cztery najważniejsze pasy w światowym boksie. Choć długo trwały negocjacje, to oba obozy zdołały się w końcu dogadać, ale walka była też przekładana z powodu problemów zdrowotnych Brytyjczyka. W końcu do historycznego starcia doszło 18 maja 2024 roku i panowie dali prawdziwe show.

Wielki zakład Salety z Raubo przed rewanżem Usyk – Fury | Andrzej Kostyra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Początkowo przewagę miał Tyson Fury i potężnie obijał on swojego rywala. Później jednak do głosu doszedł Usyk i w 9. rundzie nawet powinien znokautować Fury'ego, ale przerwał mu w tym... sędzia, który przerwał pojedynek i zaczął liczyć Brytyjczyka, zanim ten poleciał na deski. O tym, że Fury mocno obijał swojego oponenta, świadczą rany Usyka, które widać na jego twarzy.

Usyk od razu po walce pojechał do szpitala, a dopiero później pojawił się na konferencji prasowej. Już wtedy widać było dość poważne obrażenia - miał on zszyty jeden z łuków brwiowych. Teraz pokazał się on na wideo na Instagramie, na którym dodatkowo widoczne są potężne siniaki. – Od walki minęło trochę czasu, moja twarz jest teraz trochę posiniaczona, ale dzięki Bogu mam zwycięstwo – powiedział Usyk na początku nagrania. Później podziękował za wsparcie i tym, którzy bronią Ukrainy przed rosyjską inwazją. Już teraz wiadomo, że dojdzie do rewanżu obu panów, ale przez to... Usyk straci jeden ze swoich pasów!