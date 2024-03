Tomasz Adamek mocno pojechał z Albertem Sosnowskim. Bezlitośnie sprowadził „Dragona” na ziemię

Wymowny wpis Artura Szpilki po porażce Adama Kownackiego. Krótko podsumował to, co działo się w ringu. Dosadnie

Walka Khalidov - Adamek wywołała mnóstwo emocji

Mamed Khalidov radził sobie nadzwyczaj dobrze z Tomaszem Adamkiem w walce bokserskiej na KSW Epic. Po trzech rundach na kartach sędziowskich widniał remis, mimo że Khalidov miał odjęty punkt za nieprzepisowe obalenie rywala. Ostatecznie jednak walka zakończyła się po trzech rundach, bowiem do kolejnej Khalidov nie był już w stanie wyjść – kontuzja prawej dłoni sprawiła, że dalsza walka nie miała sensu. To nie spodobało się zapewne wielu fanom, ale niektórzy obserwatorzy zdecydowali się na bardzo mocne opinie na jej temat. Jedną z takich osób był Albert Sosnowski.

Albert Sosnowski mocno o walce Khalidov - Adamek

Zawodnik Clout MMA postanowił w mocnych słowach skomentować walkę Khalidov – Adamek. – Ustawiona walka. Ich obu jednego wieczoru robię, do jednej bramki. Ustawiony deal – komentował Sosnowski w mediach społecznościowych. Początkowo żaden z zawodników nie odnosił się do tych słów. Milczenie postanowił przerwa Adamek.

Ostra odpowiedź Adamka na zaczepkę Sosnowskiego

Tomasz Adamek skomentował słowa „Dragona” w rozmowie z Karolem Garncarzem. „Góral” wytknął Sosnowskiemu m.in. brak talentu. – Powiem Ci tak. Nie słyszałem tego, bo jak mówiłem nie czytam. Albert może coś chlapnął i tak mu się gadało. No, gdzie Albert pasuje, do czego pasuje? Nie powinien walczyć – przecież on ma tam jakieś problemy zdrowotne. Nie moja sprawa. Miał swoją karierę, toczył walki jakie toczył, talentu od Boga nie dostał by być jakimś mistrzem czy dobrym pięściarzem – był średniakiem – powiedział Adamek. Dodał również, że Sosnowski chciałby walki tylko dla pieniędzy. – Prawda jest taka, że każdy chce walczyć ze mną, bo wie, że zarobi pewne pieniądze. Albert będzie głupoty gadał, ale uspokójmy się. Ja myślę, że... nie chcąc mu ubliżać. Gdzie on pasuje? Uspokójmy się – dodał „Góral”.