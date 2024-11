Tomasz Adamek otrzymał ważną przestrogę! Marcin Najman wysłał do niego SMS-a "Jeżeli chcesz wrócić..."

Najman bez ogródek w sprawie przyszłości Tomasza Adamka

Po walce z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim na gali FAME 22 na PGE Narodowym, kontrakt Tomasza Adamka z freak fightową organizacją wygasł i obecnie, jak przekonuje sam zainteresowany, Mateusz Borek ma negocjować z FAME jego kolejne walki. Chętnych na starcie z pięściarzem nie brakuje, a niejednokrotnie w ostatnich miesiącach wyzwanie rzucał mu również Marcin Najman. Okazuje się, że częstochowianin prężnie działa w tym temacie, bowiem napisał on nawet specjalną wiadomość do "Górala", w której postanowił poinformować go, że jego los jest przesądzony. W ostatniej rozmowie z "Super Expressem", Marcin Najman nie tylko ocenił występ Mike'a Tysona, ale również uchylił rąbka tajemnicy w sprawie korespondencji z Adamkiem.

Najman napisał do Adamka

- Adamka przyszłość widzę tak… Albo stoczy walkę w MMA, w KSW ze Szpilką (…) bo to by się obejrzało. Natomiast kolejna walka, która obejrzałaby się – we freak fightach tym razem, no to jest walka Adamka z Cesarzem… Ja nawet napisałem SMS-a do Adamka i napisałem mu, tak jak jest – „Jeżeli chcesz wrócić, to czeka Cię we freak fightach tylko jedno zestawienie, w MMA z Cesarzem”. - wyznał częstochowianin.

Okazuje się, że wiadomość wysłana przez "Cesarza" do "Górala" pozostała bez odpowiedzi, jednak jak zapewnia Marcin Najman, nie oczekiwał on żadnej wiadomości od Adamka. Chciał go jedynie uświadomić, w jakiej sytuacji się znalazł.