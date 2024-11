Artur Szpilka bez ogródek o Khalidovie! Walnął prosto z mostu po spektakularnym zwycięstwie na XTB KSW 100

Spektakularne zwycięstwo Khalidova z Bartosińskim

Adrian Bartosiński jeszcze przed sobotnią galą XTB KSW 100 nie wiedział, jak smakuje porażka. Mistrz kategorii półśredniej po raz pierwszy w swojej karierze opuścił klatkę jako przegrany, musząc uznać wyższość legendarnego Khalidova, który w połowie drugiej rundy walki wieczoru niespodziewanie przeszedł z duszenia zza pleców do balachy i zmusił "Bartosa" do poddania pojedynku. Chwilę po tym, jak sędzia zakończył pojedynek, Artur Szpilka razem z Janem Błachowiczem oraz Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim dopadli do Khalidova, aby nie tylko mu pogratulować, ale również razem z nim celebrować tę chwilę. Jeszcze pod klatką, Artur Szpilka udzielił "Super Expressowi" krótkiego wywiadu, w którym nie mógł nachwalić się umiejętności legendarnego zawodnika KSW.

Zapłakany Bartosiński pocieszany przez Roberta Ruchałę. Po porażce z Khalidovem otoczyli go najbliżsi [WIDEO]

Szpilka o Khalidovie: Nie ma większego kota tutaj!

- Ej! Nie ma większego kota tutaj! Nikt mi tego nie powie. Jest takim kotem... Wyczarował coś z niczego. Widać było siłę Bartosa i że go tłamsił, a nagle on wymyślił tę balachę. Ja mu bardzo kibicuję! On z Michałem Materlą to jest dwóch wielkich mistrzów. Zobacz, jaki on był spokojny w tym parterze. To jest mistrzostwo! To było coś pięknego. - komplementował Mameda "Szpila".

Tragiczne wieści przed KSW 100. Nie żyje tata Martina Lewandowskiego, dramat szefa KSW

Nie tylko były pięściarz, ale również dyrektor sportowy federacji KSW nie mógł wyjść z podziwu po tym, co w klatce zrobił Mamed Khalidov. Wojsław Rysiewski zwrócił uwagę przede wszystkim na fakt, że obecnie w MMA coraz rzadziej można spotkać się ze skończeniem walki poprzez balachę i to jeszcze w tak trudnej pozycji.