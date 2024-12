i Autor: Andrzej Lange/Super Express Adamek Kliczko 2011

To był boxing

Tomasz Adamek podpisał kontrakt życia, a wielkie telewizje grały sobie na nosie. Taka była walka z Kliczko

Walka z Mamedem Chalidovem w Gliwicach, kilka miesięcy później starcie z... Kasjuszem Życińskim na Stadionie Narodowym. Jeszcze kilka lat temu nikt by nie wpadł na to, że Tomasz Adamek stoczy pojedynki z wyżej wymienionymi. - Dutki muszą się zgadzać - mawiał zawsze "Góral", robiąc klasyczny gest, którego używa się przy luźnej rozmowie o pieniądzach. Ostatnie dwie wypłaty były jednak kroplą w morzu, gdy przypomnimy sobie o wielkim pojedynku o mistrzostwo świata wagi ciężkiej z Witalijem Kliczko w 2011 roku. Tomasz Adamek, bez potrzeby innych walk influencerów, ściągnął na Stadion Miejski we Wrocławiu ponad 40 tysięcy kibiców. A walką o prym w wadze ciężkiej dorobił się fortuny.