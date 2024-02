Tomasz Adamek wypalił wprost o Andrzeju Gołocie! Wyznał to dopiero po latach, te słowa nie przejdą bez echa

Adamek bez ogródek o Gołocie

Tomasz Adamek w pocie czoła przygotowuje się do walki z Mamedem Khalidovem, która odbędzie się podczas specjalnej gali XTB KSW EPIC. "Góral" ma jednak również masę obowiązków związanych z promocją wydarzenia, jak chociażby kolejne wywiady. Podczas kilku z nich, Adamek miał okazję odpowiadać na pytania, które przygotowali dla niego internauci. Jedno z nich dotyczyło Andrzeja Gołoty i tego, kim obecnie dla "Górala" jest "Andrew". Okazuje się, że ich relacje są dość oschłe.

Obaj pięściarze mieli okazję spotkać się w ringu w 2009 roku, kiedy to Adamek pokonał Gołotę w 5. rundzie przez TKO i zdobywając pas IBF International. Od tego czasu "Góral" i Andrzej Gołota nie mieli wielu okazji do tego, aby porozmawiać. Kiedy jednak już do tego doszło, nie była to zbyt porywająca wymiana zdań.

- Znamy się, co się znamy. Po tej ostatniej walce nie mamy jakiegoś kontaktu. Rozmawialiśmy chwilę na 25-lecie Polsatu i to była chwila rozmowy „cześć, cześć” i to wszystko. To jest taki kontakt. Po tej walce jakoś już nie ma jakiegoś koleżeństwa, ale to nie ode mnie zależy. - wyznał Tomasz Adamek odpowiadając na pytania fanów na "Kanale Sportowym".