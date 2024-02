Szef KSW bez ogródek o Mamedzie Khalidovie! Tuż przed KSW EPIC zdecydował się wprost wypalić o najbliższym rywalu Adamka

Martin Lewandowski wprost wypalił o Mamedzie Khalidovie

Kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia na temat możliwości zestawienia Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem, wielu fanów sportów walki w Polsce z pewnością z dystansem podchodziło do takich informacji. Ostatecznie jednak faktycznie udało się zorganizować taką walkę, która co prawda odbędzie się w klatce federacji KSW, jednak na zasadach bokserskich. Dyskusje na temat tego, czy legendarny zawodnik KSW i ikona MMA w Polsce ma szanse w boksie z Tomaszem Adamkiem nie ustają do dziś, jednak Martin Lewandowski w rozmowie z Arturem Mazurem wyjaśnił, że Mamed zdaje się mieć od samego początku wszystko bardzo przemyślane pod tym kątem.

Jeden z szefów organizacji KSW w rozmowie na kanale "Klatka po klatce" wyjaśnił, że niejednokrotnie rozmawiał z Mamedem na temat tego pojedynku zanim doszło do jego organizacji i Khalidov cały czas zdaje się świetnie przygotowany do tego, co czeka go ze strony Adamka w oktagonie. Co więcej, zdaniem Lewandowskiego gwiazdor KSW nie jest w tym pojedynku bez szans, jednak z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że może dostać bolesną lekcję boksu od jednego z najlepszych pięściarzy w historii Polski.

- Jeżeli startujesz do dwukrotnego mistrza świata i do gościa, który walczył z Kliczko, Gołotą, Saletą itd. to nie robisz sobie z tego jaj... Przecież ten Mamed może za przeproszeniem ostry wpie***l dostać! Ale to jest sportowiec z krwi i kości. On sobie zdążył to 10 razy przemyśleć i to jest wyzwanie - ale mądre wyzwanie i on ma naprawdę szansę. - wyznał Lewandowski. Gala XTB KSW EPIC, podczas której dojdzie do walki Adamek - Khalidov już w sobotę 24 lutego.