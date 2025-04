FC Barcelona - Inter: Czemu nie ma dziś meczu Ligi Mistrzów w TVP? (30.04.2025)

Czemu mecz Ligi Mistrzów FC Barcelona – Inter nie jest transmitowany w TVP?

Walka o miejsce w finale Ligi Mistrzów trwa – i to w decydującej fazie. W dwóch półfinałowych parach rywalizują między sobą Arsenal Londyn i PSG oraz FC Barcelona i Inter Mediolan. W pierwszym, wtorkowym (29 kwietnia 2025) spotkaniu Arsenal przegrał 0:1 z mistrzami Francji, a jedynego gola zdobył Ousmane Dembele. Zespół z Francji zrobił mały krok w kierunku wielkiego finału.

W środę 30 kwietnia na Stadionie Olimpijskim w stolicy Katalonii odbędzie się drugi mecz półfinałowy FC Barcelona – Inter Mediolan. Fani piłki są przyzwyczajeni, że w TVP można oglądać jedno, środowe spotkanie Champions League. Tym razem jednak tak nie będzie! Dlaczego?

Brak meczu Ligi Mistrzów w TVP to kwestia umowy sublicencyjnej

Widzowie Telewizji Polskiej przyzwyczaili się do środowych transmisji Ligi Mistrzów – TVP od kilku sezonów pokazuje po jednym spotkaniu w każdej kolejce, właśnie tego dnia. Tym razem jednak nastąpi zmiana – mecz transmitowany w TVP zobaczymy wyjątkowo we wtorek. Powód? Sublicencja, na podstawie której Telewizja Polska emituje mecze Champions League, pozwala jej na wybór spotkania numer dwa, czyli nie tego najatrakcyjniejszego z punktu widzenia Canal+, który ma pełne prawa do rozgrywek.

W tym tygodniu mecze półfinałowe Ligi Mistrzów rozgrywane są we wtorek i środę, a główny hit – starcie FC Barcelony – został wybrany przez Canal+ jako mecz numer jeden. Tym samym TVP, chcąc skorzystać z sublicencji, musiała pokazać drugi mecz Arsenal - PSG, a ten zaplanowano na wtorek.

FC Barcelona - Inter Mediolan w Lidze Mistrzów: transmisja na żywo. Weź kod i oglądaj!

