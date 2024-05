i Autor: AP PHOTO/FRANCISCO SECO Tyson Fury - Ołeksandr Usyk

jasna odpowiedź

Tyson Fury od razu domaga się rewanżu po porażce z Usykiem. Odpowiedź Ukraińca jest jednoznaczna!

Jacek Ogiński 7:30

Tyson Fury musiał pogodzić się z pierwszą porażką w karierze po tym, jak sędziowie wskazali niejednogłośnie na Ołeksandra Usyka w walce unifikującej wszystkie pasy wagi ciężkiej w boksie. Walka przyniosła dużo emocji i większość fanów zgadza się z tym, że to Ukrainiec był lepszy w tej walce. Fury twierdzi, że to on powinien wygrać i od razu domaga się rewanżu. Usyk mógł mieć na to tylko jedną odpowiedź.