Fury - Usyk Relacja NA ŻYWO. Walka online za darmo w internecie

To aż niewiarygodne, ile zarobią Fury i Usyk za historyczną walkę. Takich pieniędzy nie mają nawet w banku. Coś nieprawdopodobnego

Fury - Usyk karta walk i wyniki:

Walka wieczoru:

Oleksandr Usyk (c) vs. Tyson Fury (c) - o niekwestionowane mistrzostwo wagi ciężkiej

Karta główna:

Jai Opetaia vs. Mairis Briedis - o zwakowany pas IBF wagi junior ciężkiej

Joe Cordina (c) vs. Anthony Cacace - o pas IBF wagi superpiórkowej

Frank Sanchez vs. Agit Kabayel

Moses Itauma vs. Ilja Mezencev

vs. Mark Chamberlain vs. Joshua Wahab

vs. Sergey Kovalev vs. Robin Sirwan Safar

vs. Daniel Lapin vs. Octavio Pudivitr

vs. David Nyika vs. Michael Seitz

vs. Isaac Lowe vs. Hasibullah Ahmadi

Tyson Fury i Oleksandr Usyk mieli zmierzyć się już w lutym, ale kontuzja wykluczyła wtedy udział Brytyjczyka. Trzy miesiące później nic nie stoi już na przeszkodzie i dzisiaj kibice poznają niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej. Walka stulecia w Rijadzie budzi ogromne emocje, ale trudno się temu dziwić. W ringu rękawice skrzyżują dwaj niepokonani mistrzowie, a tylko jeden z nich utrzyma taki status.

Fury - Usyk NA ŻYWO za darmo w internecie

Fury wygrał 34 walki i raz zremisował z Deontayem Wilderem. Mistrzem WBC jest od lutego 2020 roku, gdy zrewanżował się Wilderowi, którego pokonał później jeszcze raz. Po raz ostatni walczył w październiku zeszłego roku i w Rijadzie wygrał niejednogłośną decyzją z Francisem Ngannou. Usyk wygrał wszystkie 21 walk, a mistrzem IBF, WBA i WBO został we wrześniu 2021, pokonując Anthony'ego Joshuę. Później wygrał z nim jeszcze raz, a ostatnie starcie odbył w sierpniu zeszłego roku. Zwyciężył wtedy przed czasem z Danielem Dubois we Wrocławiu. Dziś ok. północy Fury i Usyk usłyszą pierwszy gong w hitowej walce.