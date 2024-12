Usyk - Fury 2. Czegoś takiego w boksie jeszcze nie było! Wielki rewanż punktować będzie sztuczna inteligencja

Atmosfera przed sobotnim rewanżem robi się coraz gorętsza. Usyk i Fury w czwartek spotkali się na konferencji prasowej, po której patrzyli sobie w oczy przez 11 minut! Żaden nie chciał odpuścić, do gry musieli wkroczyć oficjele i gdy panowie na kilka metrów oddali się od siebie, zaczęła się mocna wymiana zdań. Przodował w niej oczywiście "Król Cyganów", który nazwał Ukraińca klaunem i zapowiedział, że wyśle go do szpitala. Usyk jak zwykle w tego typu sytuacjach zachował spokój.

Zdecydowanym faworytem bukmacherów jest Usyk, ale wielu ekspertów nie ukrywa, że tym razem to Fury może cieszyć się ze zwycięstwa. Mateusz Masternak w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że jeśli walka zakończy się na punkty, to wygra Ukrainiec, ale jeśli przed czasem, to górą będzie Brytyjczyk. Tak czy siak fachowcy są mocno podzieleni, a to tylko sprawia, że rewanż zapowiada się arcyciekawie.

Sztuczna inteligencja wypunktuje rewanż Usyk - Fury

Walkę w Rijadzie tym razem punktować będzie aż czterech sędziów, a tym czwartym arbitrem będzie... sztuczna inteligencja. Oczywiście liczyć się będą tylko karty punktowe trójki pod ringiem, jednak eksperyment zapowiada się interesująco.

- Po raz pierwszy sztuczna inteligencja będzie monitorować i oceniać walkę. Wolna od uprzedzeń i ludzkich błędów. Ten przełomowy eksperyment, który nie będzie miał wpływu na wynik walki, zostanie przeprowadzony przy okazji sobotniej potyczki Usyka z Furym. Tworzymy historię - napisał w mediach społecznościowych Turki Alalshikh, główny organizator gali.

Ever wondered how AI could change the world of boxing? Meet the 4th Judge 🦾 An experimental AI scoring system debuting at Usyk2Fury on December 21 🔥 Let’s see how this experiment unfolds 🥊 pic.twitter.com/CQQJ88MJcd— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 19, 2024