Wielki majątek Andrzeja Gołoty. Wiemy, ile zarobił w swoim życiu i teraz może żyć jak król z bajki

Andrzej Gołota ma już chyba niewiele tajemnic przed fanami. Przez lata kibice żywo interesowali się nie tylko jego poczynaniami w ringu, lecz także życiem prywatnym. Jeszcze w trakcie trwania kariery "Andrew" pojawiło się wiele mitów na temat jego osoby, które dodatkowo rozgrzewały publikę. Mijają lata od ostatnich głośnych walk Gołoty, a zainteresowanie tym nazwiskiem nie słabnie. Obecnie najwięcej informacji na temat ikony rodzimego sportu czerpiemy z Instagrama jego żony. Mariola Gołota raz po raz daje znać, co słychać u jej męża i innych członków rodziny. Jednak to nie ona oszacowała majątek, który każe postrzegać byłego pięściarza jako człowieka obrotnego i mającego głowę na karku oraz dobrych doradców.

Wykształcenie Artura Szpilki długo pozostawało tajemnicą. Gdy je poznaliśmy, nie mogliśmy przestać się dziwić

Andrzej Gołota majątek

Jakiś czas temu na podsumowanie finansowych osiągnięć Andrzeja Gołoty w ringu pokusił się dziennikarz, który na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych i jest blisko z rodziną byłego sportowca. Przemysław Garczarczyk oszacował, że "Andrew" między linami zainkasował około 9-10 milionów dolarów. Oczywiście na dzisiejsze stawki w boksie to niekoniecznie kwoty zwalające z nóg, ale pamiętajmy, że największe sukcesy Gołota święcił w czasach, gdy wartość pieniądza była zupełnie inna i wówczas takie sumy robiły wrażenie.

Tym bardziej, że oszczędności to nie wszystko. Gołota, dzięki odpowiednim radom szczególnie swojej żony, umiejętnie inwestował. Dziś dzięki temu wszyscy członkowie rodziny mogą żyć komfortowo i raczej nie martwią się o sprawy materialne.

Marcin Najman trafił do szpitala! Musi przejść operację. Poważne konsekwencje

Gołota inwestował w nieruchomości

Mariola Gołota, żona Andrzeja Gołoty, to wykształcona prawniczka. Dzięki doświadczeniu i wykształceniu mogła wesprzeć wybranka serca w strategicznych decyzjach biznesowych. Gołotowie inwestowali w nieruchomości i świetnie na tym wyszli. Para dzisiaj często może pozwolić sobie na podróże, a ich własny dom robi spore wrażenie. Sam Gołota dawał do zrozumienia, że oszczędnościami zajmuje się pani Mariola, ponieważ gdyby miał pieniądze, to... od razu by je wydał. Co ciekawe, Kinga Rusin przekazała, że Gołotowie przyznali się, że pieniądze swojego czasu chciał pożyczyć od nich nawet... Riddick Bowe - inny były znakomity pięściarz.